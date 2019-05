Non accenna a placarsi il botta e risposta a distanza tra Pamela Prati e la sua ex manager Eliana Michelazzo: mentre su Canale 5 andava in onda l'intervista che la showgirl ha rilasciato a Verissimo, la romana usava i social network per documentare lo scambio di messaggi che ha avuto con Mark Caltagirone. Negli screenshoots che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram in questi minuti, sono presenti anche le foto dei disegni che avrebbero fatto i figli in affido dell'imprenditore ed un selfie che lui si sarebbe scattato in macchina.

Eliana si difende su Instagram con una conversazione privata

Eliana Michelazzo non ci sta a passare da carnefice, perciò in questi minuti ha pubblicato le prove che dimostrerebbero la sua buonafede nel caso di Pamela Prati. Mentre in Tv andava in onda lo struggente faccia a faccia tra la soubrette e Silvia Toffanin, la manager condivideva su Instagram parte di una conversazione che ha avuto con Mark Caltagirone (o chi si è sempre spacciato per lui).

Eliana Michelazzo posta la chat con Mark Caltagirone e una sua foto: 'Facile incolpare me'.

Postando gli screenshoots di un botta e risposta che ha avuto con l'imprenditore all'inizio di dicembre 2018, l'ex volto di Uomini e Donne ha voluto smentire quanto ha detto la sarda a Verissimo sul suo conto. La star del Bagaglino, infatti, ha accusato le sue ex agenti di essere le responsabili di gran parte del raggiro che ha subito in questi mesi, compreso il matrimonio mai celebrato e il coinvolgimento di due minori (i presunti bimbi presi in affido da Mark).

Nella chat che Eliana ha reso pubblica, è possibile anche vedere le foto dei disegni che avrebbero fatto i figli dell'uomo, in uno di questi sarebbe raffigurava la Prati ("Rebecca ha disegnato Pamela").

L'unico commento che la Michelazzo ha fatto, è il seguente: "Sì, infatti li ho fatti io i disegni! È facile incolpare me ora".

Un'altra immagine che è è contenuta nello scambio di messaggi tra la romana e Caltagirone, ritrae proprio quest'ultimo (o un uomo che si spacciava per lui) in auto con una bambina seduta dietro.

La Prati disperata: 'Sono una vittima, ora ho paura'

È stata un'intervista lunga e molto intensa quella che è appena andata in onda su Canale 5: Silvia Toffanin, infatti, ha avuto un duro faccia a faccia con Pamela Prati nell'ultima puntata stagionale di Verissimo. La sarda, per la prima volta da quando la stampa ha iniziato ad indagare sulla sua storia, ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste.

La donna ha raccontato di aver realizzato solo in questi giorni che l'uomo con il quale ha chattato per più di 8 mesi, non è reale, anzi ancora oggi spera che da qualche parte nel mondo questa persona ci sia.

La showgirl ha puntato il dito contro Eliana Michelazzo e Donna Pamela, quando ha detto che pensa che siano loro le artefici del raggiro che ha subito: "Oggi ho tanta paura, sono una vittima".

La presentatrice Mediaset ha provato a comprendere il malessere della sua ospite ma, alla fine dell'intervista, non ha potuto non farle presente che non le crede al 100%: "Mi hai raccontato così tante bugie che il dubbio mi rimane".