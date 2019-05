Subito dopo la puntata di ieri di "Live-Non è la D'Urso", Dagospia ha pubblicato una nuova, sorprendente indiscrezione sul conto di Eliana Michelazzo. Giuseppe Candela, infatti, ha rivelato che l'agente romana sarebbe omosessuale e che avrebbe avuto anche una relazione saffica con la collega Pamela Perricciolo.

Secondo il giornalista, le due donne avrebbero messo in scena la storia dei presunti e finti mariti e fidanzati solo per celare il loro legame.

La notizia, una volta pubblicata, è diventata virale in pochissimo tempo, costringendo di fatto Eliana Michelazzo ad intervenire su Instagram per smentire le insinuazioni sul suo conto. La quarantenne capitolina infatti, anche se in un modo piuttosto vago, ha replicato: "Potete dire quello che volete, ma io ho la coscienza a posto".

Eliana Michelazzo sarebbe stata fidanzata con la Perricciolo

Ormai questa intricata vicenda è diventata una vera e propria soap opera, con il mistero che s'infittisce e si arricchisce di nuovi particolari giorno dopo giorno.

Eliana Michelazzo replica alle accuse di essere fidanzata con Pamela Perricciolo

Infatti, dopo la confessione in televisione di Eliana Michelazzo di ieri sera il caso sembrava chiuso, invece a sparigliare ancora una volta le carte in tavola sono giunte le nuove indiscrezioni di Dagospia.

Nell'articolo flash apparso sul sito, Candela, dicendosi stufo di ascoltare altre bugie, ha affermato che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sarebbero omosessuali e che avrebbero anche avuto una relazione amorosa. Inoltre in questi anni avrebbero gestito di comune accordo dei profili falsi sui social network per trarre in inganno e "ricattare" personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della politica.

Naturalmente queste rivelazioni hanno gettato nuove ombre sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne al programma di Barbara D'Urso. Nel tentativo di mettere a tacere questi ulteriori rumors, la diretta interessata ha deciso d'intervenire in prima persona.

La risposta di Eliana su Instagram: 'Potete dire quello che volete'

Ricorrendo ad una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo, la Michelazzo ha lasciato intendere di essere ormai stanca di questi continui pettegolezzi sul suo conto.

Ad ogni modo, ci ha tenuto a ribadire di non avere nulla contro gli omosessuali, ragion per cui, se lo fosse stata, non avrebbe avuto alcun tipo di problema a dirlo.

Tenendo conto dei numerosi punti oscuri che ruotano ancora intorno alla vicenda, è molto probabile che le parole della manager romana non basteranno a mettere a tacere una volta per tutte voci e rumors sulla sua persona. Ad ogni modo, dopo aver scoperto dell'inesistenza di Mark Caltagirone e Simone Coppi, resta da capire la natura del legame esistente tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.