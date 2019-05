Sono dichiarazioni piuttosto scioccanti quelle che Eliana Michelazzo ha fatto in un'intervista contenuta nel settimanale Oggi: sul sito della rivista, infatti, sono riportate le anticipazioni di alcune cose molto forti che l'agente ha detto sia su Pamela Prati che sulla sua storia personale.

Pubblicità

Pubblicità

In merito al rapporto con un certo Simone Coppi, la romana ha confessato di aver realizzato che non esiste solo poco tempo fa: per oltre 10 anni, infatti, lei è stata convinta di avere un marito con il quale aveva rapporti virtuali.

Eliana su Oggi: 'Ho bisogno di uno psichiatra'

È un'intervista molto forte quella che Eliana Michelazzo ha rilasciato all'ultimo numero di Oggi: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha confermato che Mark Caltagirone non esiste e che Pamela Prati non è vittima di nessun raggiro. La romana, però, ha spiazzato tutti quando ha raccontato i retroscena inediti della sua storia d'amore con un uomo che ha scoperto che non esiste soltanto di recente.

Eliana Michelazzo sul marito fantasma: 'Ho fatto sesso con lui via social ma non esiste'.

"Sono 10 anni che mi considero sposata con una persona che ho amato follemente. La vedete questa fede? Io mi considero sposata con lui", ha detto la proprietaria della Aicos Management prima di fare una confessione scioccante in merito.

"Ho persino avuto rapporti virtuali con lui via social, ma ora ho capito che non esiste", ha fatto sapere Eliana alla rivista di Gossip che ha raccolto il suo sfogo.

L'ex socia della Prati ha anche parlato di quanto le sembrasse reale la relazione con Simone Coppi, per i regali che riceveva, per i racconti dettagliati che lui faceva del suo passato: "Era tutto intenso e struggente, tanto che non ho mai dubitato".

Pubblicità

La Michelazzo ha anche svelato che sarebbe stata Pamela Perricciolo a presentarle il suo marito fantasma tramite Facebook, dicendole che era un suo amico d'infanzia. La donna ha preso consapevolezza della realtà dei fatti (cioè che quest'uomo non esiste) solo dopo aver ascoltato le testimonianze di personaggi come Sara Varone e Manuela Arcuri, che hanno avuto a che fare a loro volta con ragazzi che di cognome facevano Coppi.

"Ho bisogno di un psichiatra perché voglio capire com'è possibile che io abbia buttato 10 anni della mia vita dietro ad un fantasma. Ho persino tatuato il suo nome sul braccio", ha concluso la romana.

La confessione di Eliana: 'Sono stata raggirata da Pamela Prati'

Altre dichiarazioni spiazzanti che ha fatto la Michelazzo ad Oggi, sono quelle sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati. Interpellata da un giornalista sul Mark Caltagirone, infatti, l'agente ha detto: "Non esiste se non nella fantasia di qualcuno. Io ho mentito quando ho raccontato di averlo incontrato".

"Oggi confesso tutto e chiedo di essere aiutata da un medico perché la mia vita è andata in pezzi".

Pubblicità

A chi pensa che lei sia la mente di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, però, Eliana risponde: "Io sono la prima vittima e sto vivendo un incubo. So che è difficile credermi ma sono stata raggirata anche e soprattutto dalla Prati".