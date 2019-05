Ieri in prime-time su Raiuno è andata in onda la sesta puntata di "Ballando con le Stelle", il fortunato show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che ormai si sta avviando verso il giro di boa di questa edizione. Un nuovo appuntamento decisamente ricco di colpi di scena, caratterizzato dall'eliminazione di ben due delle coppie in gara, ma anche dal ripescaggio di uno dei concorrenti già eliminati nelle settimane precedenti, che sabato prossimo avrà la possibilità di rimettersi in gioco e di rientrare nella competizione.

Ballando con le Stelle: gli eliminati del 4 maggio.

Al termine della puntata hanno dovuto dire addio alla trasmissione Manuela Arcuri e (un po' a sorpresa) Enrico Lo Verso.

Doppia eliminazione alla sesta puntata di Ballando con le Stelle

Nelle battute conclusive del sesto appuntamento di "Ballando con le Stelle" di ieri 4 maggio, sono stati tre i concorrenti finiti allo spareggio finale, ovvero Manuela Arcuri, Dani Osvaldo ed Enrico Lo Verso. Si tratta di tre protagonisti che nel corso di queste settimane hanno mostrato segnali di crescita positivi, ma nonostante ciò hanno dovuto comunque scontrarsi all'atteso spareggio finale, al termine del quale in due sono stati costretti a dire addio alla gara di "Ballando".

I concorrenti eliminati definitivamente dalla sesta puntata dello show condotto da Milly Carlucci sono stati Manuela Arcuri ed Enrico Lo Verso, i quali però possono ancora sperare nel ripescaggio di sabato prossimo, durante il quale una delle coppie escluse verrà nuovamente riammessa in gioco, prendendo parte alla semifinale della trasmissione di Raiuno.

E così Dani Osvaldo si è assicurato la sua partecipazione alla puntata di sabato prossimo di "Ballando con le Stelle", anche se prima dovrà fronteggiarsi con Marzia Roncacci.

Ieri sera, infatti, la giornalista del TG2 per volere del pubblico da casa è stata riammessa di nuovo in gara, ma dovrà scontrarsi con l'ex calciatore all'inizio della prossima puntata, e solo il televoto potrà stabilire se potrà continuare o meno la sua avventura.

Il Volo nelle vesti di 'ballerini per una notte', lo scontro Todaro-Zazzaroni a Ballando con le Stelle

Tornando alla puntata di "Ballando con le Stelle" in onda ieri sera 4 maggio su Raiuno, vi segnaliamo che nelle vesti di "ballerini per una notte" si sono cimentati i tre ragazzi de Il Volo, i quali si sono messi in gioco riuscendo ad ottenere degli ottimi voti dalla giuria capitanata da Carolyn Smith.

Anche ieri sera non sono mancate le polemiche tra concorrenti e giurati: in particolar modo, Raimondo Todaro e la sua compagna d'avventura Nunzia De Girolamo hanno avuto dei contrasti verbali con Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, i quali continuano a bacchettarli duramente al termine di ogni esibizione.