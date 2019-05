Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Ballando con le Stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che sta per avviarsi verso le battute finali di questa edizione. Una puntata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata da una serie di ripescaggi ed eliminazioni che hanno visto protagoniste le coppie che proseguono il loro percorso, ma anche quelle che avevano abbandonato la gara.

Ballando con le stelle di ieri 11 maggio: ripescaggi ed eliminazioni

Nel dettaglio, la puntata di ieri 11 maggio di Ballando con le stelle si è aperta con lo spareggio tra Dani Osvaldo e Marzia Roncacci: ad avere la meglio è stata proprio quest'ultima, riammessa nuovamente in gara.

Ballando con le stelle eliminati di ieri

Successivamente poi è stata la volta di una serie di spareggi, che hanno visto protagoniste le coppie di Ballando che erano state eliminate fino a questo momento: si tratta del tanto atteso 'ripescaggio' che ormai da anni è uno degli elementi chiave dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La prima sfida ha visto protagonisti Manuela Arcuri contro Antonio Razzi: l'attrice è riuscita ad avere la meglio e quindi è tornata in gara.

Successivamente poi è stata la volta dello spareggio tra Enrico Lo Verso e Marco Leonardi, sfida nella quale quest'ultimo ha avuto la peggio e ha dovuto lasciare definitivamente lo show di Rai 1.

La terza sfida invece ha visto protagonisti i gemelli Sampaio contro Marzia Roncacci: ad avere la peggio è stata la giornalista del Tg2.

A quel punto è andata in scena la gara vera e propria tra le coppie di Ballando con le stelle che proseguivano il loro percorso sulla pista più famosa del piccolo schermo. Anche questa settimana non sono mancate le polemiche per la coppia Nunzia De Girolamo - Raimondo Todaro, bersagliata dalla giuria dello show di Rai 1.

La classifica finale ha visto al primo posto il 'vichingo' Lasse seguito da Milena Vukotic e da Dani Osvaldo. Ultime posizioni, invece, per Ettore Bassi ed Enrico Lo Verso.

Fuori i gemelli Sampaio da Ballando con le stelle

I due concorrenti hanno scelto entrambi di sfidare una coppia eliminata dallo show. E così abbiamo visto che la prima sfida ha avuto come protagonisti Enrico Lo Verso e i gemelli Sampaio, i quali hanno avuto la peggio al televoto e così hanno dovuto abbandonare definitivamente la gara di Ballando con le stelle.

La seconda sfida, invece, ha visto protagonisti Ettore Bassi e Manuela Arcuri: in questo caso però il match è stato sospeso per questioni di tempo e rimandato alla prossima puntata di Ballando con le stelle, che tornerà in onda il 24 maggio in prime time su Raiuno (sabato prossimo non va in onda per lasciare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest 2019).