Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva ed ex modella. La donna ha avuto una relazione con il leader della Lega Nord Matteo Salvini dal 2015 al 2018. La fine della loro love story è stata parecchio discussa all'interno dei salotti televisivi della televisione italiana.

Pubblicità

Pubblicità

Alcuni giorni fa, la Isoardi ha concesso un'intervista a Il Venerdì di Repubblica, nel corso della quale ha svelato il compenso percepito attualmente per il suo lavoro alla Rai.

La Isoardi rivela il compenso percepito a La Prova del Cuoco

In queste ultime settimane Matteo Salvini si è scagliato contro i super guadagni percepiti da alcuni conduttori della Rai, come ad esempio Fabio Fazio. Il Vicepremier aveva espresso la sua volontà di mettere un limite ai compensi per chi lavora all'interno della Rai ed aveva dichiarato quanto segue: ''Ci sono conduttrici da due milioni di euro l’anno, e non faccio il nome della Clerici perché non interessano i casi personali''.

Nel corso della sua intervista e Il Venerdì della Repubblica, la Isoardi ha riferito di non essere a conoscenza dell'esternazione fatta da Matteo Salvini ed ha palesemente rivelato il suo compenso che ammonterebbe a 260mila euro lordi per condurre La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi rivela quanto guadagna a La Prova del Cuoco: 260mila euro lordi

Parlando poi di Antonella Clerici, ha riferito che la storica conduttrice ha più anni di lei e che spera di arrivare ai suoi livelli. ''Un giorno Salvini dirà: c'è qualcuno che guadagna due milioni, ma non faccio nomi, la Isoardi'', dichiara la giovane conduttrice.

Elisa risponde a chi afferma che sia stata raccomandata da Salvini

Proseguendo con l'intervista, la donna ha poi risposto a chi afferma che lei sia stata raccomandata dal leader delle Lega Nord.

Pubblicità

La conduttrice ha dichiarato che Salvini non raccomanda: ''Lui è un politico di nuova generazione, al massimo sono stata io a raccomandare lui. Quando noi ci siamo conosciuti lui non era quello che è adesso. Io parlavo bene di lui'', dichiara la Isoardi.

La conduttrice ci ha tenuto a precisare alcune cose sulle critiche ricevute quando ha annunciato la fine della sua relazione con Matteo Salvini attraverso una foto pubblicata su Instagram. La donna ha precisato che quella non era una foto a luci rosse, ma un momento speciale del loro rapporto.

''In quel momento Matteo non dormiva ed io non faccio fotografie con la gente che dorme'', dichiara Elisa.

La presentatrice de La Prova del Cuoco si è anche espressa su alcuni flirt che durante questi ultimi mesi le sono stati attribuiti dalle riviste di gossip. La donna ha rivelato di essere stata insieme a Giorgio Panariello per otto mesi, mentre Gianfranco Vissani, Alberto Matano e Simone Rugiati con i quali le erano state attribuite delle frequentazioni, sono soltanto degli amici.