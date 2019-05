Non c'è pace per Francesca De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello 16. Chi ha seguito le varie puntate del reality show condotto da Barbara D'Urso sa bene che nei giorni scorsi la De Andrè ha dovuto fare i conti con le foto del presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio.

Quest'ultimo poi è intervenuto all'interno della casa più spiata d'Italia per chiarire la sua posizione e smentire così il tradimento. Tuttavia questa settimana sono venute fuori delle nuove foto scottanti che attestano il reale tradimento di Giorgio nei confronti di Francesca. Come se non bastasse il ragazzo ha anche deciso di lasciare pubblicamente la sua fidanzata e lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram.

Il fidanzato di Francesca De Andrè l'ha lasciata e spuntano nuove foto del tradimento

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che anche stasera nel corso della diretta della nuova puntata del Grande Fratello 16, Barbara D'Urso ha ribadito a chiare lettere che questa volta ci sono le prove schiaccianti che attestano il tradimento da parte del fidanzato di Francesca De Andrè.

Francesca De andrè lasciata al GF 16

Il ragazzo, infatti, è stato paparazzato in atteggiamenti inequivocabili con un'altra donna. I due si sarebbero appartati e avrebbero trascorso del tempo insieme lasciando così ben poco spazio all'immaginazione su quanto sarebbe successo.

Le immagini, così come ha ribadito la stessa D'Urso, parlano chiaro ma il vero colpo di scena di questa vicenda è arrivato a poche ore dall'inizio della nuova puntata del Grande Fratello 16. Giorgio ha deciso di rompere gli indugi e lo ha fatto postando un nuovo messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram dove comunicava a tutti di aver preso la decisione di lasciare Francesca.

Tradimenti e passioni nella casa del GF 16

L'uomo sostiene che lunedì scorso, quando è entrato nella casa più spiata d'Italia per un confronto con Francesca, non ha avuto il coraggio di dirle tutto quello che pensava. Il motivo? Giorgio sostiene di essere poco incline al mondo della televisione e dello spettacolo e la presenza delle telecamere lo avrebbero inibito.

Sta di fatto che Giorgio ha scelto di prendere le distanze da Francesca scrivendo su Instagram di non aver gradito il suo atteggiamento nei confronti di Gennaro con il quale c'è stato un netto avvicinamento all'interno della casa del Grande Fratello 16.

"La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia" - ha ribadito Giorgio nel suo messaggio postato questo pomeriggio sui social aggiungendo che, a questo punto, sarà meglio parlare di tutto quando Francesca uscirà dalla casa più spiata d'Italia e quindi non sarà più sotto i riflettori mediatici del GF.