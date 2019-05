Francesco Chiofalo è uno degli ex protagonisti del programma televisivo Temptation Island. Il ragazzo partecipò alla trasmissione insieme alla sua ormai ex ragazza Selvaggia Roma, riscuotendo grande successo tra i telespettatori. Tra i due non ci fu un lieto fine, nonostante il ragazzo abbia cercato di riconquistarla.

Alcuni mesi fa gli è stato purtroppo diagnosticato un tumore al cervello ed il ragazzo ha confessato quanto stava accadendo ai suoi follower, tenendoli sempre aggiornati sulla questione. La trasmissione televisiva Le Iene ha anche realizzato un servizio riguardo alla sua vicenda. Chiofalo è stato sottoposto ad un delicato intervento per rimuovere la massa tumorale, che ha fortunatamente superato. Alcune ore fa, sul suo profilo Instagram ha confessato alcune problematiche che ha riscontrato dopo il suo intervento.

Francesco Chiofalo confessa: 'La vista mi continua a calare in maniera vertiginosa'

Le rivelazioni di Chiofalo sul suo profilo Instagram

Francesco ha ritrovato l'amore con Antonella Fiordalisi, anche lei protagonista di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. I due sembrano molto innamorati ed il ragazzo sembra aver ritrovato la serenità dopo la brutta vicenda vissuta. Alcune ore fa, l'uomo ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande poste dai suoi fan. In particolar modo, un fan chiede se si sia ripreso del tutto e Chiofalo risponde con le seguent' parole: ''Proprio del tutto no.

Diciamo che non ne ho più parlato sui social perché sono stato accusato più volte per aver raccontato la verità sulla mia condizione di salute''. Il ragazzo prosegue poi dicendo di aver perso completamente la sensibilità alla gamba desta e che, se gli si spegnesse una sigaretta addosso, neanche lo sentirebbe. Inoltre, non ha più percezione sotto il piede, motivo per cui non può più guidare la macchina o la moto.

Problemi alla vista per Francesco dopo l'intervento

Quello della perdita della sensibilità ad uno degli arti non sembra però essere l'unico problema riscontrato da Francesco.

Il ragazzo ha infatti confessato di avere anche degli abbassamenti di vista vertiginosi e che da dopo l'operazione ha dovuto cambiare circa quattro lenti agli occhiali. Infine, Francesco dichiara che presto si dovrà sottoporre ad un intervento laser proprio alla vista.

Alcuni fan sono rimasti un po' sorpresi da queste sue rivelazioni, di cui fino ad oggi non aveva parlato. Le domande dei fan sono poi proseguite. Molti gli hanno chiesto del suo nuovo amore con Antonella e di come l'abbia conquistata.

Chiofalo ha inizialmente ironizzato dicendo di essere molto bello, ma ha poi rivelato che probabilmente lei è stata attirata dalla sua simpatia e si è detto molto innamorato di lei.