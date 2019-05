Francesco Chiofalo, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare sui social delle sue reali condizioni di salute. Purtroppo per l’ex volto di Temptation Island si stanno presentando alcuni strascichi dovuti all’intervento. Il personal trainer romano lo scorso dicembre ha scoperto per puro caso di avere un tumore al cervello, da lì la corsa contro il tempo.

Terminate le festività natalizie, Francesco è stato sottoposto all’operazione chirurgica per asportare il tumore benigno.

A qualche mese di distanza, nonostante l’intervento fosse andato nel migliore dei modi, Chiofalo sta avendo alcuni problemi. Attraverso una Instagram Story il Lenticchio di Temptation Island ha rivelato ai suoi follower di avere alcuni problemi fisici: “Ho perso completamente la sensibilità della gamba destra. Mi ci si potrebbe spengere una sigaretta sopra, non sentirei nulla”.

Francesco Chiofalo, dopo l’intervento: ‘Ho perso la sensibilità della gamba destra’.

Stando alla confessione del ragazzo, Francesco avrebbe smesso di guidare la sua moto. Per quanto riguarda la macchina, invece, avrebbe dovuto mettere dei comandi sul volante.

Chiofalo ha rivelato anche di avere dei problemi agli occhi: “La vista mi continua a calare vertiginosamente, ho cambiato anche le lenti degli occhiali già quattro volte.” A causa di questo problema l’ex fidanzato di Selvaggia Roma a breve dovrà sottoporsi ad un intervento laser agli occhi.

Francesco Chiofalo criticato per aver parlato dei problemi di salute

Francesco Chiofalo dopo aver parlato del dramma che stava vivendo sui social, è stato criticato pesantemente dalla sua ex fidanzata. Selvaggia Roma dopo l’intervento ha accusato Francesco di aver fatto la vittima, scatenando l’ira dei fan del ragazzo. Dopo un periodo di silenzio Chiofalo ha deciso di fare chiarezza, ma prima si sarebbe tolto qualche sassolino dalle scarpe. Prima di parlare delle sue attuali condizioni di salute, l’ex protagonista di Temptation Island su Instagram ha riferito di non aver affatto digerito le critiche a lui rivolte. In poco tempo Francesco Chiofalo ha ricevuto l’affetto ed il sostegno dei tantissimo follower.

Lenticchio ritrova l’amore

Il personal trainer romano è diventato famoso al grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island. Francesco all’epoca aveva partecipato al reality estivo di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Selvaggia Roma. A causa di numerose incomprensioni caratteriali i due uscirono separati dal programma. Per poco tempo provarono a sistemare le cose, ma poi scelsero di chiudere definitivamente la loro relazione. Oggi Lenticchio sembra aver ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale.

Francesco ha ritrovato la felicità al fianco di Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti all’interno di Temptation Island, da una semplice amicizia è nata una storia.