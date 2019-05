Non accennano a placarsi le chiacchiere su Pamela Prati e il suo matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone: oggi, in particolare, sono tantissime le notizie che sono circolate in rete sulla showgirl e il suo rapporto d'amore. Eliana Michelazzo, dopo aver difeso per mesi questa storia, ha fatto dietrofront con un comunicato stampa nel quale ha ammesso che il fidanzato della sua socia non esiste.

Tra i tanti che hanno commentato le dichiarazioni dell'agente, c'è anche Georgette Polizzi: la stilista, dopo aver voltato le spalle alla Aicos Management pochi giorni fa, ha preannunciato che la verità completa deve ancora venire fuori.

Georgette sui social: 'Avevo il prosciutto sugli occhi'

Gli sviluppi che ha avuto il caso Pamela Prati nella giornata di oggi, non hanno lasciato indifferente una persona che solo pochi giorni fa si è dissociata pubblicamente dalla showgirl e dall'agenzia con la quale ha collaborato, la Aicos Management.

Georgette Polizzi commenta le novità sul caso Prati: 'La verità vera deve ancora arrivare'.

Georgette Polizzi, dopo aver rilasciato un'intervista esclusiva a Chi sui motivi che l'hanno spinta a voltare le spalle ad Eliana Michelazzo dopo anni di sodalizio umano e professionale, ha deciso di commentare le ultime notizie che sono trapelate su questa storia.

Dopo aver letto le dichiarazioni che l'agente ha fatto in un filmato che sarà trasmesso mercoledì prossimo durante Live-Non è la D'Urso, la stilista ha scritto su Instagram: "Forse ora capirete, mi capirete.

Accetto le scuse da chi mi ha dato della volta faccia".

"Il voler bene mi ha portato ad avere delle fette di prosciutto sugli occhi, ma quando cadono arriva il momento di svoltare", ha aggiunto la ragazza prima di fare un interessante rivelazione.

"La verità vera deve ancora arrivare", ha fatto sapere Georgette in una Stories che tutti i siti di Gossip stanno riportando. A cosa si riferisce l'ex volto di Temptation Island? Cosa c'è ancora da sapere su questa faccenda che da mesi impazza su tutti i media?

Eliana forse al Grande Fratello domani sera

La protagonista assoluta del gossip di questa giornata di metà maggio, è sicuramente Eliana Michelazzo: oltre a rilasciare un'intervista a Live-Non è la D'Urso dove ha confermato che Mark Caltagirone non esiste, l'agente di Pamela Prati sta facendo molto parlare per un'altra sua imminente apparizione in Tv.

Domani sera, infatti, la romana interverrà al Grande Fratello 16 per scoprire se la produzione ha accettato oppure no la sua richiesta di entrare nella Casa per sfuggire al clamore mediatico che hanno scatenato e continueranno a scatenare le sue ultime affermazioni.

Inutile dire che la maggior parte dei telespettatori non è affatto d'accordo con l'eventuale ingresso della proprietaria della Aicos Management nel cast del reality Mediaset. Il pensiero che hanno in tantissimi, infatti, è che è assurdo che gli addetti ai lavori permettano ad una persona che ha preso in giro per mesi tutti con le bugie che ha raccontato sulla Prati (e che forse ha anche commesso dei reati), di avere ulteriore visibilità e anche un compenso economico per partecipare ad un programma di punta di Canale 5.