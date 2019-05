L'avvicinamento tra Erica Piamonte e Gaetano Arena nella Casa del Grande Fratello, si fa sempre più concreto. La ragazza, infatti, ha raccontato a Gianmarco Onestini che tra lei e il compagno d'avventura ci sono stati dei baci a stampo la notte scorsa, e che lui sarebbe andato anche oltre se non l'avesse fermato. Il modello sembra aver preso il posto di Gennaro Lillio nel cuore della bella toscana, e chissà che non siano proprio questi due "insospettabili" i protagonisti di una nuova storia d'amore tra le mura di Cinecittà.

GF 16, Erica parla con Gianmarco sui baci con Gaetano: 'Mi ha sbaciucchiato stanotte'

Erica e Gaetano si sono baciati sotto le coperte

Nella Casa del Grande Fratello, in questi giorni potrebbe nascere una nuova coppia: stiamo parlando di Erica Piamonte e Gaetano Arena che, dopo aver preso il "due di picche" rispettivamente da Gennaro Lillio e Martina Nasoni, sembra si stiano iniziando a guardare con occhi diversi.

Nonostante discutano spesso, tra i due concorrenti del reality c'è molta attrazione: è stata la stessa toscana, infatti, a raccontare che la notte scorsa ci sono stati dei baci tra lei e il modello.

Chiacchierando con Gianmarco Onestini, la ragazza ha confessato: "Mi ha sbaciucchiato stanotte, ma tutti baci a stampo''.

Erica ha precisato che il contatto fisico con Gaetano è avvenuto sotto le coperte e che a frenarla dallo scambiarsi effusioni un po' più focose, è stato il fatto che non si sente compresa dal compagno d'avventura.

"Gennaro non mi piace più", ha aggiunto la Piamonte, "Mi piaceva fisicamente ma non mentalmente. Di Gaetano, invece, mi piace lo sguardo e la voce, ma mi fa i...".

Arena, dal canto suo, ha speso parole un po' meno carine nei confronti di colei che ha baciato poche ore fa: "Potrebbe essere la più sensuale della Casa, ma il suo atteggiamento le fa perdere molto".

Francesca De Andrè si fa consolare da Gennaro

Un'altra potenziale coppia del Grande Fratello 16, è quella formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Da quando alla ragazza sono state mostrate le foto che i paparazzi hanno fatto al suo fidanzato Giorgio che usciva da casa sua con un'altra donna, in tanti hanno pensato che potrebbe essere proprio il bel napoletano a consolarla.

Nonostante il concorrente del reality si sia augurato che tutto quello che è successo lunedì scorso sia solo un malinteso (e che quindi la giovane non sia stata tradita), sono tante le coccole che i due si sono scambiati nelle scorse ore. Chi guarda la diretta del GF su Mediaset Extra, non può non notare la chimica che c'è tra i due inquilini della Casa, che non perdono occasione per baciarsi sulla guancia, accarezzarsi e guardarsi teneramente.

Chissà come reagirà Francesca quando sarà informata della giustificazione che il compagno ha dato a sua sorella Fabrizia sulla paparazzata con Rosi: l'imprenditore sostiene che c'erano altre persone il giorno in cui è stato pizzicato dai fotografi e che non ha mai mancato di rispetto alla sua dolce metà.