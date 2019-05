Dopo essere stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè ha detto una cosa che non è piaciuta a molti. La frase 'lo brucio vivo' che ha pronunciato la concorrente del Grande Fratello l'altro giorno, ha spinto Gessica Notaro ad esporsi sui social network per chiedere che siano presi dei provvedimenti nei suoi confronti per il cattivo messaggio che ha mandato ai telespettatori.

Risale a meno di due giorni fa la reazione sopra le righe di Francesca De Andrè alla notizia che il fidanzato Giorgio l'avrebbe tradita.

Barbara D'Urso, all'inizio della quinta puntata del Grande Fratello, ha informato la ragazza che il suo compagno è stato paparazzato all'esterno di casa sua con Rosi, una bionda influencer.

Tra le tante cose che ha detto la concorrente del reality per commentare questa vicenda, una in particolare ha fatto storcere il naso a molti.

'Lo brucio vivo', ha urlato la figlia di Cristiano De Andrè davanti alle telecamere riferendosi all'uomo con il quale fa coppia fissa da circa un anno, lo stesso che si dice le abbia mancato di rispetto proprio tra le mura della sua abitazione milanese.

Tra i tanti che si sono esposti per stigmatizzare le parole che Francesca ha detto in diretta su Canale 5, spicca una donna che un paio d'anni fa è stata vittima del fidanzato geloso: Gessica Notaro.

L'ex protagonista di Ballando con le Stelle, infatti, ha usato Instagram per dire cosa pensa della frase pronunciata dalla De Andrè: 'Non posso passare sopra alle parole che le sono uscite dalla bocca, anche solo in un momento di rabbia. Mi dispiace tantissimo per quello che ha subito, ma a quel suo 'lo brucio vivo' non ci sto'.

La modella ha anche chiesto ufficialmente che siano presi dei seri provvedimenti nei confronti della ragazza per il cattivo messaggio che ha mandato ai milioni di italiani che la guardavano in tv: 'In un'epoca come questa, dove succede quello che succede, non si può sentir dire una cosa del genere'.

'Come vengono presi provvedimenti per gli uomini che dicono certe cose, io chiedo che sia fatto lo stesso anche nei confronti di Francesca', ha concluso Gessica che il pubblico conosce soprattutto per l'aggressione che ha subito nel 2017, quando il compagno le ha sfregiato il volto con l'acido.

Fabrizia De Andrè difende Giorgio: 'Non c'è prova del tradimento'

A proposito del tradimento che avrebbe subito Francesca De Andrè mentre è nella Casa del Grande Fratello, ci sono delle novità che arrivano direttamente da una persona a lei molto cara: sua sorella Fabrizia. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 7 maggio, la ragazza ha raccontato di aver parlato al telefono con Giorgio Tambellini e di aver ricevuto da lui una spiegazione logica di quello che è successo.

'L'ho sentito, era a Londra per lavoro, e mi ha confermato quello che pensavo. Il giorno delle foto, lui era con altre persone, non stava solo con lei. Sono scatti rubati in modo sbagliato', ha detto la figlia di Cristiano su Canale 5.

In merito alla donna accanto alla quale è stato paparazzato il fidanzato di Francesca, Fabrizia ha aggiunto: 'È amica di amici in comune che hanno loro'.

La sorella della De Andrè ha concluso il suo intervento precisando che, per il momento, non esiste alcuna prova di un tradimento da parte di Giorgio.