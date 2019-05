Durante la scorsa serata, Roma è stata sorpresa da un forte temporale che ha anche coinvolto la casa del Grande Fratello, provocando dei danni alla struttura. Come raccontato anche dalla conduttrice del Reality Show, Barbara D'Urso, il fulmine ha reso impossibile continuare la diretta.

Infatti la D'Urso ha confessato che prima era saltato l'audio e poi si era interrotta la diretta.

Tutto questo è successo verso 00:30, quando anche i telespettatori che seguivano la diretta, si sono resi conto che qualcosa non andava, in quanto inizialmente non si sentivano più le voci degli inquilini, fino a giungere all' interruzione della diretta.

GF 16: Barbara D'Urso entra nella casa del Grande Fratello

Nonostante fosse notte fonda, la conduttrice del reality show, Barbara D'Urso ha deciso di entrare all'interno della casa più spiata d'Italia per controllare personalmente la situazione dopo il nubifragio.

Grande Fratello 16: un fulmine si abbatte sulla casa

Ovviamente non ha incontrato i coinquilini, ma li ha spiati dall'acquario, postando poi i video su Instagram. Successivamente ha realizzato una diretta dove ha mostrato ai fan i danni provocati dal temporale, spiegando ai fan della trasmissione che la diretta era stata momentaneamente interrotta per via del temporale. "Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio sulla casa e quindi è andato via l’audio", ha affermato la D'Urso.

I tecnici di Mediaset si sono messi subito all'opera per risolvere il problema. La diretta infatti è tornata disponibile circa un'ora dopo.

GF 16: non ci sarà l'ingresso di Eliana Michelazzo

Stasera, Lunedì 20 maggio, ci sarà l'appuntamento settimanale in onda su Canale 5 del Grande Fratello. Secondo alcune anticipazioni, la manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, doveva fare il suo ingresso all'interno della casa più spiata d'Italia, dopo aver rilasciato un’intervista per Live - Non è la D'Urso, confessando che Mark Caltagirone non esiste. Una confessione a dir poco clamorosa che ha portato la Michelazzo a chiedere alla D'Urso se potesse entrare all'interno della casa più spiata d'Italia per proteggersi dalle critiche che riceverà.

Ciò nonostante pare che Mediaset abbia rifiutato la richiesta di Eliana di entrare nella casa del Grande Fratello. Mediaset ha infatti rilasciato un comunicato stampa dove afferma di non aver mai preso in considerazione l'ipotesi dell'ingresso di Eliana all'interno della casa. Non è stata ancora confermata invece la presenza della Michelazzo come ospite di questa settima puntata del reality show.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, non ci resta che aspettare l'appuntamento settimanale de Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5.