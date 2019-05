La sedicesima edizione del Grande Fratello sta avendo numerosi colpi di scena anche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse settimane Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, sembrava che stesse per tradire la nipote di Fabrizio De Andrè, ma grazie ad un incontro tra i due la questione sembrava essersi risolta. A quanto pare però non è così.

Pubblicità

Pubblicità

Giorgio Tambellini potrebbe aver tradito Francesca De Andrè

Secondo numerose testimonianze, dopo la vicenda con la bionda Rosi, pare che questa volta l'imprenditore toscano sia stato beccato insieme ad una ragazza mora, mettendo nuovamente in discussione la relazione con la De Andrè. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso, l' ex concorrente del Grande Fratello 11 Biagio D'Anelli ha dichiarato di avere visto Tambellini in un locale assieme ad una ragazza mora, mentre assumeva atteggiamenti del tutto inappropriati con l'ipotetica amante di cui attualmente non si conosce l'identità.

Grande Fratello 16, Francesca De Andrè potrebbe essere stata tradita di nuovo

Si suppone che secondo alcune testimonianze, potrebbe trattarsi di Francesca Gottardi, ex fidanzata di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

Ci sono anche delle foto a testimoniare il possibile tradimento di Giorgio, pubblicate sul settimanale 'Oggi', mostrate nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live da Barbara D'Urso. Inoltre D'Anelli ha fatto ascoltare un messaggio audio alla sorella di Francesca che proverebbe il tradimento di Tambellini ai danni della De Andrè.

Pubblicità

Tradimento di Giorgio Tambellini: Guendalina Canessa sapeva tutto

Perfino Guedalina Canessa, da poco eliminata dal Reality Show, era al corrente che Giorgio stia per tradire la sua fidanzata. Addirittura lei ha mandato un messaggio audio a Francesca dove affermava che Tambellini lo stava per tradire, invitando la coinquilina a proseguire la sua conoscenza con Gennaro, sperando che i due si fidanzino. Anche l'ex modello Daniele Interrante ha espresso la sua opinione sul presunto tradimento di Tambellini ai danni della De Andrè, affermando che l'imprenditore toscano non è mai stato l'uomo adatto alla nipote di Fabrizio De Andrè.

Durante l'ultima puntata di Domenica Live, ha preso la parole anche l'attore e modello Alex Belli, facendo delle inaspettate rivelazioni alla conduttrice Barbara D'Urso. Secondo l'attore, l'imprenditore toscano aveva già in mente di lasciare la Francesca da tempo poiché ormai era infastidito dall'avvicinamento della ragazza verso il coinquilino Gennaro Lillio all'interno della casa del Grande Fratello.

Insomma la situazione per Francesca e il suo fidanzato è attualmente piuttosto delicata.

Pubblicità

Staremo a vedere se i due alla fine decideranno di lasciarsi oppure, come la volta precedente, di metterci una pietra sopra.