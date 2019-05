Ieri sera nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello 16 sono arrivati un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per la bella Francesca De Andrè, la quale ha dovuto fare i conti con nuove foto bomba che riguardano il suo fidanzato Giorgio, il quale già la scorsa settimana era stato paparazzato in compagnia di un'altra donna.

Questa volta, però, le foto che sono apparse sul sito del settimanale 'Oggi' parlano chiare e mostrano il fidanzato della De Andrè in teneri atteggiamenti con un'altra donna, la cui identità non è stata svelata in diretta. Al termine della puntata del GF 16, però, ecco che Francesca si è lasciata andare a delle pesanti accuse nei confronti del suo ormai ex fidanzato, alludendo anche al fatto che il ragazzo possa essersi drogato.

Francesca De Andrè e le accuse sul fidanzato: si parla si droga

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che al termine della messa in onda della puntata Francesca De Andrè ha parlato di quanto è successo con Valentina Vignali, la quale senza troppi mezzi termini ha chiesto alla sua coinquilina se il suo fidanzato Giorgio potesse essere in 'condizioni strane' dalle immagini che le erano state mostrate in diretta televisiva da Barbara D'urso.

GF 16, le accuse di Francesca De Andrè

A quel punto la reazione di Francesca è stata immediata e senza troppi giri di parole, ha rivelato che potrebbe essere che il suo fidanzato 'si sia andato a drogare in macchina'. A quel punto la Vignali ha rincarato la dose dicendo: 'Possibile che abbia fatto cose perché stava drogato? Perché ci sono anche quelli'. Francesca a quel punto ha ribattuto dicendo che anche se il suo Giorgio fosse sotto effetti di stupefacenti in quel momento, non sarebbe comunque giustificabile.

Insomma delle accuse decisamente pesanti quelle che sono state fatte dalla De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello 16 e che a questo punto potrebbero scatenare una reazione negativa da parte dello stesso Giorgio, il quale ieri pomeriggio ha pubblicato un lungo post-sfogo su Instagram.

Giorgio, il fidanzato di Francesca, l'ha lasciata con un post su Instagram

Il ragazzo, che lunedì scorso è entrato nella casa del GF 16 e ha chiarito la situazione con la sua fidanzata, ha postato un messaggio sui social dove dice di aver capito che in questo momento della sua vita ha bisogno di prendere le distanze da Francesca e quindi ha scelto di prendersi un momento di pausa.

Il motivo? Giorgio sostiene che le colpe siano di entrambi, anche se poi ha sottolineato che gli atteggiamenti di Francesca con Gennaro all'interno della casa più spiata d'Italia, non gli sono piaciuti e quindi anche per questo motivo ha preferito prendersi questo momento di pausa.