Valentina Vignali è una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La ragazza è una famosa influencer su Instagram e pallavolista, che nel corso del suo percorso all'interno della casa ha rivelato diversi particolari che riguardano la sua vita privata. La donna ha infatti parlato del suo tumore e del tradimento del suo ex Stefano Laudoni. Le critiche nei suoi confronti non sono di certo mancate, soprattutto quando ha affermato che avrebbe preferito affrontare altri tumori piuttosto che essere nuovamente tradita. Solo poche ora fa, la Vignali è tornata nuovamente al centro delle polemiche per via di una rivelazione che riguarda la cifra spesa per un gonna.

GF 16, polemica sulla Vignali: '1200 euro di gonna in magazzino non la lascio'

La Vignali dichiara: 'Non mi fido a lasciare la gonna in magazzino'

Gli appassionati del reality sapranno che alle due di notte circa la diretta del GF viene staccata per riprendere poi il giorno seguente. I produttori del programma ieri sera hanno fatto credere ai ragazzi di aver staccato la diretta, ma in realtà mancava ancora qualche minuto ed è proprio lì che è avvenuta la confessione della Vignali. La ragazza ha raccontato che nel pomeriggio si era recata in magazzino, chiedendo alla produzione di ritirare una gonna che aveva nell'armadio, perchè essendo ingrassata non le stava più bene.

Pubblicità

Valentina ha dunque rivelato di averla lasciata, ma di aver visto che nessuno era venuto a prenderla ed ha così preferito portala nuovamente nel suo armadio: 'Non mi fido a lasciarla nel magazzino. A sto punto la riporto qua. 1200 euro di gonna sai' dichiara l'influencer.

Polemiche sul web

Francesca De Andrè ha risposto alle affermazioni di Valentina dicendo che lei non spenderebbe mai tutti quei soldi per una gonna e di far più volentieri un bonifico in Africa piuttosto che spenderli così.

Anche i seguaci del GF che hanno visto il momento incriminato hanno commentato in maniera negativa le affermazioni della ragazza. C'è chi scrive ad esempio: 'Se avessi tutti quei soldi mi farei due vacanze. Sei una materialista'.

Non è la prima volta che la donna finisce al centro delle polemiche per il suo eccessivo sfarzo. Mesi fa infatti, Valentina era stata ospite nei salotti di Pomeriggio 5 per aver pubblicato un video in cui mostrava diverse banconote in mano.

Pubblicità

In quel caso affermò di averlo fatto per i suoi compagni di classe che all'epoca la prendevano in giro. Barbara D'Urso criticò quel suo gesto, affermando che le cose non si ostentano e che le dimostrazioni avvengono con i traguardi raggiunti nella vita: 'Sei una persona intelligente, ti consiglio di non farlo più. Non amo nemmeno i rapper che buttano i soldi per aria, ma quello è spettacolo' affermò la conduttrice.