La cestista Valentina Vignali, attualmente concorrente del Reality Show Grande Fratello, è finita nuovamente al centro di un'altra bufera. Il motivo è sempre lo stesso: aver insultato per l’ennesima volta i suoi coinquilini. Questa volta è toccato a Mila Suarez.

Grande Fratello 16, le reazioni social: 'Troppo volgare questa Valentina'

Nei giorni scorsi la gieffrina Mila Suarez si è avvicinata a Michael Terlizzi tanto da farsi numerose chiacchierate insieme.

Grande Fratello: Valentina Vignali nuovamente nella bufera

Tra gli argomenti toccati, il più rilevante è senza dubbio la domanda di Mila a Michael se quest'ultimo fosse attratto o meno da qualche ragazza all’interno della Casa. La risposta del trentatreenne è stata piuttosto fredda, poiché ha affermato che le ragazze all'interno della casa più spiata d'Italia non riescono a soddisfarlo appieno.

A questo punto la Vignali ha per l'ennesima volta iniziato con le sue 'frasi ad effetto' proprio contro la Suarez.

Infatti, secondo la cestista, Mila si sarebbe esposta così tanto soltanto per capire se aveva qualche possibilità di conquistare Michael, aggiungendo, in modo del tutto volgare, che secondo lei Mila voleva avere soltanto una relazione di tipo fisico con il gieffino. Quanto detto dalla Vignali non è passato di certo inosservato ai fan del reality show che hanno scatenato una serie di commenti sui social contro la Vignali. Alcuni hanno commentato che la cestista è forse uno tra i personaggi più volgari e poco educati della storia del GF. Altri, ironicamente, hanno voluto far presente alla ventisettenne di essere ripresa 24 ore su 24.

Valentina Vignali querelata dall'ex fidanzato per diffamazione

Non solo dentro la casa più spiata d'Italia, ma anche al dì fuori, la Vignali non è simpatica alla gente. Persino al suo ex fidanzato Stefano Laudoni che di recente ha dichiarato di aver presentato denuncia nei confronti della cestista per frasi diffamatorie nei suoi confronti. La Vignali ha infatti dichiarato all'interno della casa che Laudoni ha fatto utilizzo di sostanze stupefacenti e che ha avuto relazioni con gente transes....

Quando la cestista aveva ricevuto la notizia della querela, questa è subito scoppiata in lacrime.

Ciò nonostante pare che la lezione non le sia servita. Infatti, il giudice Cristiano Malgioglio, nell'ultima puntata andata in onda lunedì, ha richiamato in diretta televisiva la cestista a causa di alcuni insulti piuttosto pesanti contro Soleil Sorgè. "Le tue parole sono da querela", ha detto il giudice in quell'occasione, aggiungendo che non è bello vedere una donna dire cose spiacevoli di un'altra.

Insomma, Valentina Vignali non ha ancora imparato la lezione e, di questo passo, oltre a rischiare una seconda querela, la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia potrebbe non durare ancora per molto.