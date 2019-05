Ancora una volta, sono le esternazioni di Valentina Vignali davanti alle telecamere a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip: dopo aver parlato in modo colorito del tumore che ha avuto, e dopo aver discusso pesantemente con Alberico Lemme, la cestista è tornata al centro delle chiacchiere per qualcosa di molto forte che ha detto su Mila Suarez. Come dimostra un video che tutti i siti stanno riportando, la concorrente del Grande Fratello ha fatto una domanda un po' provocatoria ai compagni d'avventura (soprattutto ai maschietti) per replicare ad un gesto di stizza che ha avuto la ex di Alex Belli.

GF 16, Valentina nella bufera per la frase su Mila: 'Qualcuno le dà un po' di pis*****?'.

Mila lancia un piatto e Valentina reagisce male

L'avventura di Mila Suarez al Grande Fratello 16 diventa ogni giorno più difficile: da quando ha interrotto il flirt che era nato con Gennaro Lillio all'inizio del reality, la ragazza sembra essere sempre più isolata dal gruppo. Oltre alle continue liti con Francesca De Andrè, la ex di Alex Belli si dice non abbia un buon rapporto con quasi nessuno dei concorrenti.

L'altra sera, ad esempio, è successa una cosa che ha fatto indignare i telespettatori: mentre tutti gli abitanti della Casa erano seduti a tavola per cena, Mila si è alzata e ha lanciato sul bancone della cucina sia un piatto che un bicchiere di vetro che ha rischiato di rompersi.

L'unica ad aver reagito immediatamente al gesto di stizza della Suarez è stata Valentina Vignali, che si è alzata in piedi ed ha detto a voce alta: 'Ma perché queste cose?'.

Rivolgendosi agli uomini del cast, poi, la giocatrice di basket ha domandato con tono provocatorio: 'Qualcuno le dà un po' di pis****, per favore?'.

Se i presenti hanno sorriso dopo aver sentito la richiesta dell'influencer, gran parte della gente, che da casa stava guardando la diretta su Mediaset Extra, si è detta indignata dall'affermazione poco elegante e assolutamente irrispettosa che è uscita dalla bocca della giovane.

La Vignali critica Lemme e poi si comporta come lui

A far storcere ancora di più il naso a molti fan del Grande Fratello è l'incoerenza che ha dimostrato Valentina l'altra sera: le parole che ha usato contro Mila, infatti, ricordano tanto quelle che Lemme ha detto ad Ambra quando la cestista si è scagliata contro di lui come una furia.

Ricordiamo, infatti, che il farmacista ha definito l'ex concorrente 'professoressa del pis*****' e la Vignali, dopo aver visto l'amica in lacrime, in quell'occasione ha inveito contro l'uomo con affermazioni molto forti.

Paragonando le due situazioni, l'unica differenza che notiamo è che la Suarez non ha reagito alla provocazione della coinquilina (forse perché non ha sentito bene quello che le ha detto), cosa che, invece, Valentina ha fatto giorni fa anche se non era stata tirata in ballo da nessuno.