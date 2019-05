Dopo aver sentito le parole poco carine che Valentina Vignali ha detto durante la settimana su Soleil Sorgé, Barbara D'Urso non si è lasciata sfuggire l'occasione di interpellare la ragazza su questo scottante argomento durante la quinta puntata del Grande Fratello. La giocatrice di basket ha confermato di nutrire poca stima nei confronti dell'ex naufraga, ma ha anche scatenato il Gossip quando ha raccontato davanti a tutti che la stessa avrebbe frequentato molti calciatori di Serie A: Cristiano Malglioglio ha redarguito la concorrente del reality, dicendole che le sue affermazioni sono da querela.

La Vignali attacca nuovamente Soleil su Canale 5

Uno dei momenti più interessanti della quinta puntata del GF 16, è stato quando Barbara D'Urso ha chiesto a Valentina Vignali di commentare alcune affermazioni che ha fatto nei giorni scorsi su un personaggio molto discusso. Stiamo parlando ovviamente di Soleil Sorgé, l'ex cognata di Gianmarco Onestini che in passato ha avuto vari battibecchi a distanza con la giocatrice di basket.

Dopo aver visto un filmato che riassumeva il suo pensiero sull'ex naufraga, l'influencer ha detto: "Confermo tutto.

È una gatta morta, altezzosa e provocante quando non serve. Non mi piace come si comporta".

È a questo punto, però, che la cestista ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip aggiungendo. "Io so pure che si è fatta tutta la Seria A. A me aveva detto che sono di Serie B perché con la squadra sono passata da lì, ma lei ha fatto di peggio".

Quando la conduttrice del reality le ha fatto notare che le sue parole erano molto forti, Valentina ha provato a dire quello che pensa di Soleil in modo un po' più elegante: "Diciamo che si è divertita nell'ambiente calcistico".

Delle presunte frequentazioni della Sorgé con giocatori di Serie A, non si è mai occupata nessuna rivista scandalistica: l'unico flirt che è stato attribuito alla ragazza prima che si fidanzasse con Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi, è quello con il rapper Mattia Briga.

Cristiano Malgioglio tira le orecchie alla Vignali in diretta

A prendere le parti di Soleil l'altra sera su Canale 5, è stato Cristiano Malgioglio che, dopo aver chiesto la parola a Barbara D'Urso, ha detto a Valentina: "Le tue parole sono da querela. È brutto vedere una donna che dice questo di un'altra".

"Ma come ti permetti. Se fossi in lei, andrei subito dal mio avvocato", ha aggiunto l'opinionista del Grande Fratello visibilmente infastidito dalle dichiarazioni della Vignali.

La concorrente del reality, però, non si è fatta intimorire dal rimprovero che le era stato appena fatto, anzi ha fatto sapere: "Io confermo tutto. Non me l'ha detto una sola persona, ma molte di più".

Chissà se la Sorgé deciderà di replicare in qualche modo alla pesante accusa che le è stata lanciata in TV, oppure se sceglierà di dedicare tutto il suo tempo alla storia d'amore con Jeremias.