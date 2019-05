Valentina Vignali è una delle concorrenti del Grande Fratello più discusse del momento. La ragazza è molto famosa su Instagram e per diversi anni è stata fidanzata con Stefano Laudoni. I due sono stati molto seguiti sui social ed alla fine della loro relazione lei ha affermato di essere stata tradita. Durante l'ingresso all'interno del reality, l'influencer ha parlato molto del suo ex e della donna con cui lui l'avrebbe tradita, Francesca Brambilla, dalla quale ha poi ricevuto una diffida durante la scorsa puntata La donna però si è lasciata andare a delle altre rivelazioni molto forti proprio su Laudoni.

GF 16, Valentina Vignali accusa il suo ex Laudoni di aver usato 'farina'

Amedeo Venza, famoso personaggio nel mondo del gossip, ha segnalato delle frasi che proprio la pallavolista avrebbe dichiarato parlando del suo ex e che molti seguaci del reality non hanno potuto far a meno di notare.

Le dichiarazioni della Vignali sul suo ex

Nella giornata di ieri pomeriggio, molti utenti hanno notato la Vignali all'interno della casa mentre parlava del suo ex Laudoni. La ragazza ha fatto accuse molto pesanti, parlando del suo ex e uso di 'farina', ma ai telespettatori collegati al momento è apparso più che chiaro il suo riferimento alla droga.

Pubblicità

Oltre a questo, Valentina ha dichiarato che il suo ex è stato con trans.

Sui social ed in particolare su Twitter, in parecchi hanno commentato le sue dichiarazioni in maniera molto negativa ed hanno scritto: 'La Vignali voleva che si sapesse la cosa, altrimenti non avrebbe parlato di farina. Non ci vuole la Cia per capire a cosa si riferisce' oppure 'Ma lei sa di stare in tv? Quello che ha detto su Laudoni è sconcertante e non mi riferisco ai trans, ma al fatto che abbia fatto uso di droghe' e ancora 'Vi sembra niente accusare uno sportivo di far uso di cocaina?'. Insomma, i fan del programma hanno espressamente capito il riferimento della pallavolista.

Secondo Amedeo Venza, la Vignali sarebbe stata diffidata

All'interno del suo profilo Instagram, Amedeo Venza ha parlato della questione, riferendo che per lei Valentina ha proprio toccato il fondo. Il ragazzo ha espresso la sua volontà che quest'ultima venga squalificata dal Grande Fratello per quanto dichiarato. Sempre Venza ha confessato che la donna è stata già querelata,. Nelle storie successive però ha precisato che è stata solo diffidata per il momento, ma di questo ancora non vi è alcuna prova concreta.

Pubblicità

Da parte di Laudoni non è ancora arrivata alcuna replica e forse neanche arriverà. Il ragazzo infatti non ha mai risposto apertamente alle accuse fatte dalla sua ex, che in diverse occasioni ha parlato di lui all'interno della casa del GF. Staremo dunque a vedere cosa succederà.