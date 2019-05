A meno di 24 ore di distanza dallo scontro piuttosto acceso tra Francesca DeAndrè e Cristiano Malgioglio, l'opinionista del Grande Fratello 16 ha rincarato la dose attraverso un post pubblicato sui social. Per capire cos'ha portato allo scontro i due protagonisti, bisogna andare indietro di una settimana.

Malgioglio bacchetta la ragazza

Durante il faccia a faccia tra la gieffina ed il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini, il paroliere aveva bacchettato la concorrente per i suoi comportamenti spesso sopra le righe ed aveva tirato in ballo il grande Faber: "Francesca se ti vedesse tuo nonno ed il mio grande amico, si rigirerebbe nella tomba". Parole che hanno scatenato l'ira della gieffina nel corso della settimana. La figlia di Cristiano De Andrè per tutta la settimana ha lanciato delle frecciatine all'opinionista.

GF, Cristiano Malgioglio contro Francesca De Andrè su IG: 'La signorina ha bisogno d'aiuto'.

Per questo motivo Barbara D'Urso nel corso della settimana puntata del reality-show ha fatto confrontare nuovamente i due diretti interessati, ma invano. Malgioglio e la gieffina non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Il giorno seguente al diverbio con la concorrente, Cristiano Malgioglio ha fatto chiarezza sulla sua posizione. L'opinionista del GF è letteralmente sbottato contro la gieffina: "Che tristezza dover essere sceso a quel livello.

La signorina ha bisogno d'aiuto non di fare il reality". In un secondo momento, il paroliere ha riferito che le scuse fatte in puntata non erano affatto rivolte alla De Andrè e che non sarebbe mai voluto essere il protagonista di uno scontro così acceso, dove sono volate anche delle parole grosse.

Malgioglio infatti, in puntata preso da un'impeto d'ira ha urlato contro la gieffina: "Fanno bene gli uomini a lasciarti". Comportamento che però è stato ammonito dalla padrona di casa, nonostante l'opinionista avesse ricevuto l'ovazione del pubblico presente in studio.

A prendere le difese di Cristiano in puntata ci ha pensato Iva Zanicchi. La cantante ha criticato ancora una volta i termini usati dalla nipote di Faber.

Alberto Mezzetti dice la sua sullo scontro De Andrè-Malgioglio

Il post pubblicato da Cristiano Malgioglio in poco tempo ha siglato un vero e proprio boom di like. All'indirizzo dell'opinionista, sono arrivati numerosi commenti di sostegno da parte di utenti, che hanno appoggiato la presa di posizione del paroliere.

Tra i tanti follower che hanno commentato la vicenda, l'opinionista ha potuto contare anche sul sostegno di Alberto Mezzetti. Il vincitore della passata edizione del GF Nip conosciuto anche come il 'Tarzan di Viterbo', che si è schierato con Malgioglio, spezzando una lancia in suo favore: "Tu sei grande, unico e divertente, non ti confondere".