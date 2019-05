Durante la settima puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 maggio, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita e lasciata dal suo fidanzato Giorgio Tambellini. Al termine della messa in onda, la nipote di Faber avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell'imprenditore toscano.

La scorsa settimana Giorgio era entrato nella Casa di Cinecittà per rassicurare la gieffina di non essere stata tradita. Nelle scorse ore però Tambellini sarebbe stato pizzicato in atteggiamenti piuttosto compromettenti con una ragazza mora. In realtà le foto sarebbero state scattate due settimane fa, ma solo da poche ore sono state mostrate alla diretta interessata.

Francesca, dopo essere stata informata da Barbara D'Urso di essere stata lasciata dal suo fidanzato tramite un post pubblicato su Instagram, ha commentato quanto accaduto in puntata con Valentina Vignali.

Le due gieffine in chiusura di puntata sono state inquadrate dalle telecamere della produzione ed hanno intrapreso un discorso sulla droga.

La Vignali parlando con Francesca, avrebbe ipotizzato che al momento del tradimento Giorgio non fosse in sé: "Può essere che stava in condizioni un po' così e ha fatto sta cosa". La replica della De Andrè avrebbe lasciato tutti senza parole: "Si, poteva essere che era andato in macchina a drogarsi". A quel punto la cestista avrebbe tratto la sua conclusione senza mezzi termini: "Ha fatto cose strane magari perché stava fatto?

Non è né il primo né l'ultimo che fa così".

“È andato a drogarsi in macchina. Era fatto e ha fatto quelle cose.”

Il discorso tra Valentina e Francesca è finito subito nel mirino del web che ha criticato duramente le due concorrenti del reality-show. Forse è proprio per questo motivo che una volta entrata nella Casa del GF, Fabrizia De Andrè ha più volte sottolineato di non aver mai approvato la storia tra la sorella e Giorgio Tambellini. A questo punto non resta che attendere una replica del diretto interessato, se mai ci sarà.

Giorgio lascia Francesca su IG

Mentre Francesca De Andrè e Valentina Vignali si sono lasciate andare a delle allusioni davvero pesanti su Giorgio Tambellini, il diretto interessato nel pomeriggio aveva lasciato la sua fidanzata attraverso un post pubblicato sui social. Tramite il suo profilo Instagram l'imprenditore toscano ha riferito di volersi prendere una pausa di riflessione dalla De Andrè, in modo da lasciarla libera di vivere la sua esperienza al GF. Giorgio sarebbe stato infastidito dal rapporto instaurato tra Francesca e Gennaro, tanto che avrebbe voluta lasciarla già lo scorso lunedì.

Vladimir Luxuria: messaggio per Francesca

Vladimir Luxuria da ieri sera è a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello, in veste di provocatrice. La Luxuria una volta varcata la porta rossa ha lasciato un messaggio per tutti i gieffini. Nei confronti di Francesca De Andrè, Vladimir ha invitato la ragazza a moderare i termini e cambiare il suo modo di porsi: "Non trasformare il dolore che hai vissuto in rabbia verso gli altri". Molto toccante anche il messaggio rivolto a Michael Terlizzi, a proposito dei suoi problemi fisici.