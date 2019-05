Lo scorso lunedì, durante la settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini e di essere stata lasciata tramite un post pubblicato su Instagram. Per tutta la diretta Gennaro è stato sempre presente nei confronti di Francesca, in modo da farla sfogare.

Nelle ultime ore però il modello partenopeo sembra che sia stancato di questa situazione.

Francesca, dopo aver scoperto il tradimento, ha avuto una reazione diversa dal solito. Per gran parte della diretta ha versato lacrime amare per quello che ormai sembra essere il suo ex fidanzato. Durante la settima puntata, Daniele Interrante e Fabrizia De Andrè hanno invitato la gieffina ad avvicinarsi al suo coinquilino poiché lo reputano un ragazzo bravo e sincero.

GF, Gennaro sbotta contro Francesca: secondo Lillio, la reazione della De Andrè al tradimento sarebbe esagerata.

In questi ultimi giorni però sembra che il rapporto tra i due gieffini abbia subito una battuta d'arresto.

Lillio nelle scorse ore in confessionale ha riferito delle parole inaspettate. "Io le sarò sempre accanto, però non troppo". Gennaro è sembrato infastidito dal fatto di essere cercato dalla De Andrè solamente nei momenti di crisi. Infine, secondo Lillio la reazione di Francesca dopo aver scoperto il tradimento, sarebbe esagerata. Secondo il partenopeo tutti nella vita hanno affrontato un problema simile, ma non ne hanno mai fatto un dramma.

Gennaro avrebbe anche riferito di vedere la sua coinquilina molto confusa: "Prima si dà delle colpe, poi non se le dà. È nella fase più piena di questo tradimento". Con tutta probabilità lo sfogo di Gennaro Lillio la prossima settimana verrà fatto ascoltare alla diretta interessata. Dunque, chissà tra i due come si evolverà il rapporto.

Ennesima lite nella Casa tra Erica e Francesca

Questa settimana all'interno della Casa di Cinecittà non si fa altro che parlare del tradimento e della fine della storia tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini.

Dopo le gravi accuse nei confronti dell'imprenditore toscano fatte da Valentina Vignali e dalla stessa Francesca, Erica ha espresso il suo punto di vista sull'accaduto. Secondo la Piamonte, Giorgio avrebbe da tempo una relazione segreta con la ragazza mora, vista la confidenza mostrata nel bacio a stampo. L'insinuazione avanazata dalla gieffina, sembra aver irritato la De Andrè tanto da farla scoppiare in lacrime. Erica, dopo essersi sentita a disagio per la situazione creata all'interno della Casa, ha confermato la sua tesi agli altri concorrenti.

In un secondo momento la ragazza in confessionale senza mezzi termini ha criticato il comportamento della sua coinquilina: "Se non vuoi sentirtelo dire ok, va bene. L'ho capito solo ora".