Non c'è pace per Michael Terlizzi all'interno della casa del Grande Fratello 16. Chi ha seguito tutte le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di queste settimane, sa bene che il giovane Terlizzi è stato più volte al centro del dibattito, complice il fatto che Cristian Imparato abbia messo in discussione la sua eterosessualità, insinuando che in realtà Michael sarebbe omosessuale e che quindi starebbe nascondendo il suo orientamento all'interno della casa.

GF 16, Cristian contro Michael

Tesi che è stata sostenuta anche dalla neo arrivata Guendalina Canessa, la quale sostiene che alcuni suoi amici le abbiano confermato il fatto che Michael sia in realtà omosessuale.

Cristian mette in difficoltà Michael al GF 16: 'Per me sei gay'

Le ultime di gossip che arrivano dalla casa del Grande Fratello 16 rivelano che ieri sera c'è stato il confronto finale in casa tra Guendalina, Cristian e Michael. Il cantante continuava a ribadire la sua posizione, affermando che secondo lui Michael non starebbe facendo altro che nascondere il suo essere gay, nonostante il modello gli abbia addirittura giurato 'sulla testa di sua sorella', che è la persona per lui più cara al mondo, che in realtà è eterosessuale.

''Perché dovrei dirti una bugia?'', ha dichiarato Michael aggiungendo poi che gli dà fastidio il fatto che Cristian continui a dire ''ne riparliamo fuori'', quasi come se cambiasse qualcosa nel momento in cui saranno usciti dalla casa del Grande Fratello. ''Fuori coltiveremo solo la nostra amicizia'', ha aggiunto Terlizzi chiedendo poi a Cristian di fidarsi di lui e di dare per certo quello che lui gli dice.

Peccato, però, che Cristian non sembri essere intenzionato a fidarsi di Michael, così come gli era stato chiesto, e ancora una volta ha ammesso che su di lui ha posto un grande punto interrogativo, perché in passato ha avuto storie con diversi ragazzi eterosessuali che non sapevano di essere gay. ''Io resto con il dubbio, mi dispiace'', ha chiosato il giovane cantante lanciato da 'Io Canto'.

Guendalina su Terlizzi: 'Ho la sensazione che tu sia omosessuale'

Successivamente è arrivata anche Guendalina, la quale ha ribadito la posizione di Cristian e ha ammesso che sia lei che il cantante avvertono delle sensazioni diverse su Michael Terlizzi. ''Io vivo con i gay e la sensazione è che lo sei'', ha chiosato la Canessa in questo discorso a tratti surreale, dove il modello si è sentito anche un po' in imbarazzo e in difficoltà. Un tema che ad oggi continua ad essere molto scottante all'interno della casa del GF 16 e c'è da scommettere che potrebbe essere motivo di dibattito anche nel corso della prossima puntata del reality show condotto da Barbara D'Urso in onda lunedì 6 maggio in prime time su Canale 5.