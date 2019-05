Kikò Nalli settimana dopo settimana sta cercando di emergere in questo Grande Fratello 16. L’ex marito di Tina Cipollari, dopo aver mostrato sul piccolo schermo il suo lato più giocoso e scherzoso, ora sta facendo vedere un lato piuttosto fragile. Nelle scorse ore il parrucchiere si è lasciato andare ad un duro sfogo in confessionale. L’oggetto del suo malessere sarebbe legato ai suoi figli. Il gieffino è convinto che i suoi ragazzi non abbiano affatto preso bene il bacio con Ambra Lombardo.

Nel confessionale, Kikò ha rivelato che i figli avuti da Tina Cipollari hanno un rapporto particolare con lui e sono molto gelosi.

Per questo motivo, l’attuale concorrente del GF si è commosso nel pensare di aver fatto qualcosa che possa aver fatto male si suoi ragazzi: “Per voi farò di tutto fino all’ultimo giorno della mia vita”. Nonostante il primo pensiero di Kikò Nalli fosse rivolto a loro, non sono mancate della parole d’affetto verso la sua nuova fiamma.

Il gieffino, dopo aver dedicato parte della sua vita alla famiglia, sta cercando di ritrovare l’amore. Cosa che sembra aver trovato con la sua ex coinquilina. Ambra e Kikò fin da subito hanno mostrato di avere un certo feeling.

Addirittura l’ex marito della Cipollari ha definito la Lombardo una delle cose più belle che gli sia capitata negli ultimi anni: “Quando l’ho vista ho pensato che la mia vita potesse ricominciare”. Con tutta probabilità lo sfogo di Kikò Nalli verrà ripreso durante la messa in onda della quinta puntata.

Il figlio di Kikò sbotta contro Ambra

Intanto, Francesco su Instagram ha puntato il dito contro l’ex gieffina. Il figlio nato dal matrimonio tra Kikò e Tina ha insinuato che Ambra si sia buttata tra le braccia del padre solamente per ottenere visibilità.

Il sospetto del ragazzo nasce dal fatto che la ragazza abbia baciato Nalli solo dopo essere stata eliminata dal reality-show. Ad avvalorare la tesi è arrivato anche un messaggio ambiguo della storica opinionista di Uomini e Donne: “Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo”. Va detto che anche alcuni telespettatori sono sembrati piuttosto scettici sulla neo coppia.

Ambra Lombardo: ‘Il mio fidanzato è andato su tutte le furie’

Ambra Lombardo, ospite di Pomeriggio 5, nelle scorse ore ha ribadito il suo sentimento nei confronti di Kikò Nalli.

Inoltre, l’ex gieffina nel salotto di Barbara D’Urso ha confessato che il suo ex fidanzato è andato su tutte le furie dopo aver visto il bacio in diretta. “Marco parla da uomo ancora innamorato”. Infine, la professoressa ha dichiarato di sentirsi in pace con sè stessa per aver chiarito la situazione con Marco e poi aver baciato Kikò.