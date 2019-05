Lo scontro iniziato lunedì scorso tra Luca Onestini e Cristian Imparato sembra continuare sui social. L'ex gieffino ha replicato duramente alle parole dell'ex tronista di Uomini e Donne. Per capire cos'è accaduto tra i due bisogna andare indietro di qualche giorno.

Durante la sesta puntata del Grande Fratello, il figlio di Serena Grandi ha rivelato una confidenza di Gianmarco Onestini, sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Stando al racconto di Edoardo, Micheal durante l'esperienza di Temptation Island avrebbe provato ad avere un approccio con Gianmarco, anche lui presente nel programma in veste di tentatore. Le voci non hanno fatto altro che alimentare la tesi di Cristian Imparato, che tra l'altro in studio aveva rincarato la dose. Nel frattempo le voci dei rumors erano state smentite dai diretti interessati.

GF, replica al veleno di Imparato a Onestini su IG: 'Da te non me lo sarei aspettato'

Continua lo scontro tra Cristian e Luca Onestini

A fronte delle accuse sollevate nei confronti di Gianmarco Onestini, suo fratello Luca aveva etichettato Cristian ed Edoardo come due buffoni. In seguito Luca Onestini si è lasciato andare ad un commento estetico sull'ex bambino prodigio di Io Canto. A quelle parole è arrivata la replica di Cristian.

L'ex gieffino tramite un Instagram Story sarebbe rimasto deluso dai commenti di Luca: "Da te non me lo sarei mai aspettato, visto che anche tu hai un qualcosa che ti rende particolare e originale come la vitiligine".

Cristian non avrebbe apprezzato il commento sulla barba, visto che soffre di alopecia. Infine, lo stesso ex gieffino avrebbe dichiarato di non aver nessun problema con Gianmarco per questo motivo trova difficile accettare la critica. C'è attesa di sapere se a sua volta Luca Onestini replicherà o meno all'ex gieffino.

Luca e Ivana: fan in delirio per una presunta gravidanza

La storia tra Ivana Mravoza e Luca Onestini prosegue a gonfie vele. In queste ore i fan della coppia sono andati letteralmente in delirio per un post pubblicato dall'ex gieffino.

Luca lo scorso 12 maggio in occasione della festa della mamma ha pubblicato uno scatto con la sua compagna. Nella didascalia ha lanciato un messaggio in codice, augurando una buona giornata a tutte le mamme e poi ha lanciato l'hashtag 'future mum'. Da qui moltissimi fan si sono chiesti se il messaggio indirizzato ad Ivana svelano una possibile gravidanza. Nonostante le tante domande dei follower, dai diretti interessati non è arrivata nessuna conferma o smentita.

Quello che possiamo affermare con certezza è l'affiatamento tra i due ex protagonisti del GF Vip. In particolare Luca ha saputo conquistare tutti, compresa Ivana, proprio con la sua spontaneità ed allegria. Per ricevere ulteriori notizie su Ivana e Luca, non ci resta che attendere che la coppia si sbilanci.