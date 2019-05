Mila Suarez, in quest'ultimo periodo, sembra essere finita nel mirino di diversi inquilini del Grande Fratello 16: l'unica che al momento le è rimasta accanto è Serena Rutelli. Dopo i numerosi botta e risposta con Francesca De André che potrebbero costare una denuncia a quest'ultima, è stata Valentina Vignali a scagliarsi contro la modella marocchina.

La cestista 27enne in queste ore si è resa protagonista di un'uscita infelice e quantomai volgare nei confronti della Suarez (che in questo frangente preferiamo non riportare) che ha scatenato l'ira dei telespettatori.

Valentina Vignali avrebbe insultato pesantemente Mila Suarez.

Gran parte del pubblico, infatti, sta condividendo sui social network il video che mostra l'attacco ingiustificato di Valentina nei confronti di Mila. Inoltre in molti stanno criticando la concorrente riminese perché le parole utilizzate per offendere la coinquilina marocchina sono simili a quelle pronunciate da Alberico Lemme nei confronti di Ambra che avevano provocato una dura reazione proprio da parte della Vignali. Ricordiamo, infatti, che il farmacista quand'era ancora nella casa di Cinecittà aveva apostrofato l'insegnante come la "principessa sul pi...".

In quell'occasione, l'atleta romagnola aveva litigato con il coinquilino, minacciandolo che lo scontro sarebbe continuato al di fuori del programma. Adesso, invece, proprio Valentina è finita nell'occhio del ciclone per aver utilizzato lo stesso termine nei confronti della Suarez.

Sui social network, i fan del Grande Fratello stanno chiedendo a gran voce alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della gieffina, e qualcuno ne starebbe invocando addirittura la squalifica.

C'è da sottolineare, però, che l'insulto di Valentina Vignali è solo l'ultimo di una serie di terribili attacchi che sta subendo di recente l'ex fidanzata di Alex Belli. Quest'ultima, infatti, è stata presa di mira soprattutto da Francesca De André, la quale l'ha ritenuta addirittura responsabile di un furto che ci sarebbe stato all'interno della casa.

Inevitabile, a questo punto, chiedersi se questi comportamenti aggressivi verranno affrontati da Barbara D'Urso durante la prossima puntata del programma.

Proprio la scorsa settimana, infatti, la conduttrice aveva invitato i concorrenti a non rendersi protagonisti di fenomeni di bullismo, ma a quanto pare il suo appello è caduto nel vuoto.

Francesca De André a rischio querela per bullismo

Francesca De André e Mila Suarez da qualche settimana a questa parte stanno dando luogo ad una vera e propria battaglia personale tra le mura della casa del GF16. La figlia di Cristiano De André si sarebbe addirittura avvicinata di proposito a Gennaro Lillio per scatenare la gelosia della rivale.

Il comportamento della concorrente genovese non è sfuggito al pubblico, ma soprattutto ad un'amica della modella nordafricana che, tramite un post su Instagram, ha fatto sapere che prossimamente potrebbe denunciare la De André per atti di bullismo e mobbing.