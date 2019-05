Guai in vista per Valentina Vignali? Stando al messaggio che ha pubblicato Stefano Laudoni su Instagram ieri sera, sembra proprio che la concorrente del Grande Fratello avrà il suo bel da fare quando uscirà dalla Casa. Il ragazzo, infatti, ha informato i fan e non solo di aver querelato la sua ex fidanzata per le affermazioni diffamatorie che ha fatto sul suo conto da quando è iniziata la sua avventura nel reality di Canale 5.

Laudoni prende posizione contro la Vignali

Sono tante e molto forti le cose che ha detto Valentina Vignali sull'ex fidanzato Stefano da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello.

GF 16, Valentina Vignali denunciata dall'ex fidanzato: 'Costretto a procedere giudizialmente'

Oltre a raccontare nei dettagli i tradimenti che ha subito, la giocatrice di basket si è lasciata andare ad accuse piuttosto pesanti nei confronti di Laudoni (ha dichiarato che avrebbe fatto uso di "farina", ovvero di sostanze stupefacenti).

Nella tarda serata di mercoledì 8 maggio, lo sportivo ha deciso di usare il suo profilo Instagram per far sapere a tutti di aver denunciato l'ex compagna dopo averle sentito pronunciare parole molto dure sul suo conto nell'ultimo mese.

Pubblicità

"Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravi dichiarazioni che la Sig.ra Vignali ha rilasciato nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al GF 16". Il comunicato che ha diramato il giovane poche ore fa, continua informando gli utenti del web di una diffida che lo stesso ha fatto alla cestista tempo fa, quando l'ha invitata tramite i suoi legali ad astenersi dall'avere comportamenti che potessero ledere la sua immagine.

"In considerazione della gravità delle affermazioni calunniose e diffamatorie pronunciate da Valentina, mi vedo costretto ad agire giudizialmente per la tutela dei miei diritti e della mia professione", ha aggiunto Laudoni, che ha anche fatto sapere che il suo avvocato è pronto ad avviare tutte le formalità necessarie per agire sia in giudizio civile che penale contro la Vignali.

Valentina contro Soleil: per Malgioglio è da querela

Quella annunciata da Stefano Laudoni, potrebbe non essere l'unica querela che si troverà a dover affrontare Valentina Vignali quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello.

Pubblicità

Come ha fatto notare Cristiano Malgioglio nel corso della scorsa puntata del reality, la cestista ha usato parole al limite della diffamazione quando le è stato chiesto di esprimere un parere su Soleil Sorgé. "Io so che si è fatta tutta la Serie A. Non me l'ha detto una sola persona, ma varie", ha tuonato la concorrente in diretta su Canale 5.

Quando Barbara D'Urso le ha spiegato che la sua affermazione era molto forte e poteva aver turbato anche i telespettatori, la ragazza si è corretta: "Diciamo che si è divertita nell'ambiente calcistico, così va meglio?".

Pubblicità

Insomma, la Vignali sembra non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro nei confronti di nessuno dei suoi 'rivali': dall'ex fidanzato, alla corteggiatrice di Uomini e Donne con la quale ha litigato su Instagram in passato.