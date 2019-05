Nella puntata andata in onda ieri del Grande Fratello, abbiamo assistito a numerosi colpi di scena. Uno in particolare la conferma del tradimento di Giorgio Tambellini ai danni della gieffina Francesca De Andrè. La notizia ha chiaramente spezzato il cuore della nipote di Fabrizio De Andrè che è stata consolata in tutti i modi dai suoi coinquilini e da Barbara D'Urso.

Al contrario di Francesca, la sorella Alice è rimasta alquanto delusa e arrabbiata dalla notizia del tradimento dell'imprenditore toscano.

La ragazza infatti, subito dopo la fine della puntata del Reality Show, si è scagliata sui social contro la trasmissione, evidenziandone gli orrori che i concorrenti devono subire all'interno della casa.

Grande Fratello 16: Alice De Andrè sbotta sui social contro il reality

Al termine della puntata del Grande Fratello, Alice De Andrè ha usato i social network per criticare pesantemente il programma Mediaset. La ragazza ha pubblicato un post completamente nero con sotto una descrizione molto lunga e negativa del GF, denunciando come il tradimento di Giorgio sia stato sfruttato per aumentare lo share, il tutto ai danni della povera sorella.

GF16: Alice De Andrè sbotta sui social dopo la puntata di lunedì: 'Che schifo'

Ha aggiunto inoltre che all'interno dello spettacolo televisivo vengono "selezionati" i personaggi più deboli per sfruttarli e aumentare gli ascolti. Un problema che dovrebbe essere fermato al più presto.

Il post continua con la ragazza che afferma che i concorrenti credono di essere protetti, ma in realtà non è così. Infatti gli inquilini secondo lei sono indotti a essere il più trasparenti possibile, per creare il più delle volte, discussioni al limite dell'imbarazzante, litigi e rapporti troppo intimi, insomma tutto quello che serve per riuscire ad aumentare l'audience a tutti i costi in quanto il pubblico "gode" nel vedere star male i concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia.

Alice De Andrè spera che qualcuno fermi il reality show

Alice De Andrè ha fatto sapere inoltre di essersi sentita coinvolta a livello emotivo per quanto successo alla sorella nella puntata di ieri. Vederla star male così, è stato per lei terribile. Proprio per questo motivo, la sorella della gieffina, ha voluto lanciare un messaggio di speranza ai suoi fan, ovvero si augura che qualcuno fermi quello da lei definito "circo degli orrori".

Ovviamente, dopo la pubblicazione del post, il web ha commentato in massa quanto dichiarato dalla De Andrè.

Alcuni sostengono quanto detto dalla ragazza, altri invece non sono d'accordo. Secondo questa schiera di persone, infatti, Francesca è stata la prima a godere delle disgrazie altrui e ora ha avuto quello che si meritava. Insomma, il messaggio lanciato dalla sorella della gieffina è piuttosto forte. Non ci resta che attendere la prossima puntata di lunedì per scoprire se quanto dichiarato da Alice verrà preso in considerazione.