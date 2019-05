Tempo di confessioni al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La modella proprio in queste ore ha parlato a lungo in giardino con Serena Rutelli e Mila Suarez, alle quali ha svelato diversi particolari circa la sua relazione passata con Daniele Interrante, soffermandosi anche sul rapporto che ha avuto in questi anni con Chloe, la figlia dell'ex tronista di Uomini e Donne e Guendalina Canessa. Inoltre, ha spiegato che l'ex moglie di Daniele non l'ha mai sopportata perché l'ha sempre considerata come il motivo principale del naufragio del suo matrimonio.

Lo sfogo della De André è partito proprio dalla sua storia d'amore con l'ex modello milanese, affermando che all'inizio entrambi sono stati travolti da un "vortice di passione" che, però, col tempo si è affievolito a causa dei numerosi problemi che sono sorti nel loro rapporto di coppia. A tal proposito, l'opinionista genovese ha rivelato che caratterialmente l'ex fidanzato si è dimostrato più debole di lei, e questo limite non ha fatto altro che riversare tutto il peso delle difficoltà sulla donna.

Facendo un confronto sull'attuale relazione che sta vivendo con Giorgio Tambellini, la concorrente del GF16 ha detto che mentre con questi c'è più equilibrio, con l'ex compagno invece doveva essere sempre lei a farsi carico di tutti i problemi e ciò, inevitabilmente, ha finito con il logorare la loro intesa.

Francesca De André: 'Chloe l'ho cresciuta anch'io'

La figlia di Cristiano De André ha svelato a Serena e Mila che quando aveva appena 21 anni ha deciso di iniziare una convivenza con Daniele Interrante, sottolineando che ben presto il loro rapporto è diventato simile ad un matrimonio.

Addirittura pare che l'ex volto noto di Uomini e Donne le abbia donato anche un anello con conseguente proposta di matrimonio ma, stando alle affermazioni della gieffina: "Non era neanche divorziato, era ancora sposato con Guendalina".

A proposito della Canessa, la De André ha detto che l'astio provato dalla influencer fiorentina nei suoi confronti deriva dal fatto che l'ha sempre vista come la causa scatenante della fine del suo matrimonio con Daniele. Su questo punto, la 29enne ligure avrebbe cercato di far riflettere la rivale, dicendole che se un uomo se ne va di casa dicendosi innamorato di un'altra donna, e se quest'ultima lo ricambia, non ci sarebbe alcuna colpa da attribuire ai singoli.

In un secondo momento il discorso è scivolato su Chloe, la figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante. Quando Francesca si è fidanzata con il 38enne lombardo la bambina aveva appena un anno, quindi durante la convivenza è stata spesso con loro, e per tale ragione la concorrente del GF16 non ha nascosto di aver avuto un ruolo importante nel prendersi cura per circa 6 anni della piccola. Proprio per il bene della bimba, quando lunedì scorso Guendalina è entrata nella casa di Cinecittà, la De André ha evitato di arrivare ad un ennesimo scontro frontale, ricorrendo alla diplomazia e al dialogo.

Adesso, essendo diventata più matura, vorrebbe trovare un pizzico di pace con la mamma di Chloe, e non ha nascosto che le piacerebbe tanto poter rivedere la piccola.

L'amore per Giorgio: 'Oggi sono felice'

Non solo il burrascoso passato con Daniele Interrante nella confessione fatta da Francesca De André al Grande Fratello 16. La 29enne, infatti, ha parlato anche dell'attuale storia d'amore che sta vivendo con Giorgio Tambellini, dicendosi finalmente felice perché ha trovato un uomo con il quale c'è una grande intesa e che la capisce subito, guardandola semplicemente negli occhi. A tal proposito ha lanciato un'ulteriore frecciatina all'ex compagno, dicendo che questi non l'avrebbe mai realmente compresa, nemmeno dopo 6 anni di fidanzamento.