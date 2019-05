La vita privata di Michael Terlizzi è tornata alla ribalta al Grande Fratello Nip e nelle ultime ore sono stati sollevati ulteriori dubbi sulla sua omosessualità. Dopo le accuse di Cristian Imparato, al quale hanno fatto seguito le smentite categoriche di Michael, ecco che un'altra concorrente si fa avanti con delle presunte verità 'choc' sull'argomento. È la nuova entrata nella casa più spiata d'Italia, Guendalina Canessa, che senza mezzi termini dice di avere la certezza che Michael Terlizzi sia gay, grazie alle confessioni di alcuni amici che hanno in comune.

GF16, Guendalina rivela a Cristian Imparato: 'Michael è terrorizzato dal fare outing'

Le 'certezze' di Guendalina

La Canessa appena entrata in casa, durante l'ultima puntata del reality andata in onda lunedì 29 aprile su Canale 5, si è subito scagliata contro Francesca De Andrè rivangando vecchi rancori riguardanti Daniele Interrante, con cui entrambe le ragazze hanno avuto una relazione. Dopo il trambusto iniziale Guendalina sembrava essersi integrata abbastanza bene dentro la casa evitando anche ulteriori scontri con la nipote di Faber.

Ma ecco che oggi pomeriggio, 3 maggio, ha deciso di prendere di mira un nuovo concorrente e sparare a zero sul suo conto. Cristian e Guendalina si trovavano in giardino a chiacchierare quando la Canessa riapre il discorso, che sembrava ormai archiviato, riguardo la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Secondo l'influencer lei e Michael avrebbero degli amici omosessuali in comune e, proprio questi ultimi, gli avrebbero confessato che anche lui sarebbe gay ma terrorizzato dall'ammetterlo.

A quel punto il vincitore di Io Canto le chiede se avesse, dunque, la stessa sensazione a riguardo che lui stesso esternò qualche settimana prima. E la Canessa risponde decisa che la sua non fosse una sensazione, ma bensì una certezza date le dichiarazioni dei suoi amici.

Cristian e Michael riaffrontano l'argomento

Dopo le rivelazioni 'choc' durante la chiacchierata gossipara con Guendalina, adesso Cristian vuole vederci chiaro e riapre il discorso con Michael.

I due parlano in giardino ed appena Imparato riapre lo scottante argomento Michael gli chiede più volte se qualcun'altro avesse sollevato dubbi sulla sua omosessualità. Sembrerebbe un indizio che confermerebbe la tesi della Canessa, visto che gli altri concorrenti erano e sono quasi totalmente disinteressati all'argomento. Dopo l'outing di Erica Piamonte e di Cristian Imparato adesso tutti gli indizi porterebbero ad un nuovo outing, quello di Michael.

Da una parte lo stesso Terlizzi ed il padre ex-pugile Franco negano in quanto il primo asserisce di essere solamente riservato ed il secondo dichiara che, a causa del 'problema' al braccio, suo figlio può essere frainteso nei comportamenti perché estremamente chiuso.