Francesca De Andrè e Mila Suarez lo scorso sabato si sono rese protagoniste dell'ennesimo battibecco. Mentre ai danni della De Andrè questa volta potrebbe scattare la squalifica per via dell'insulto razzista, la Suarez inizia a mostrare i primi segni di cedimento.

La modella italo-marocchina all'interno della casa del Grande Fratello 16 sembra essere più sola e isolata dagli altri coinquilini. Già la scorsa settimana Mila aveva confidato a Serena di voler abbandonare il reality, per poi ripensarci all'istante.

GF, Mila Suarez stanca degli insulti di Francesca: 'Non ce la faccio più'.

La Saurez infatti, aveva dichiarato che non valeva la pena eliminarsi dal gioco per una persona.

In queste ore la gieffina in seguito ad un nuovo duro scontro con la sua rivale, si è sfogata con Daniele Dal Moro: "Io non ce la faccio più a sopportare Francesca, ti giuro". L'ex fidanzata di Alex Belli sarebbe stanca di essere trattata male e derisa dalla sua coinquilina per ogni singola cosa.

Fino ad oggi ricordiamo che Mila in particolare da Francesca è stata accusata di rubare le sigarette agli altri concorrenti.

Di impossessarsi dei trucchi delle altre concorrenti e di infilarsi sotto le coperte con un uomo che aveva conosciuto da poche ore. Quest'ultimo aneddoto si riferisce al fatto che Mila dopo aver conosciuto Gennaro si era messa nel suo letto, tra i due non avvenne nulla.

Nel corso della chiacchierata confidenziale con Daniele, Mila avrebbe chiuso il suo sfogo dicendo che se la De Andrè non le parla più per lei non ci sarebbe nessun problema. Purtroppo però non è mai accaduto così: la figlia di Cristiano De Andrè nonostante non sopporti la Suarez, trova sempre un modo per puntarle il dito contro.

Francesca De Andrè nella bufera

L'ultimo scontro tra Mila e Francesca ha portato quest'ultima a chiamare la modella 'scimmia'. Per il web l'insulto sarebbe arrivato per via delle origini africane della Suarez. Con tutta probabilità nel corso della nuova diretta, l'argomento verrà trattato dalla padrona di casa visto che da sempre si batte per episodi di questo genere. In queste ore sui social moltissimi utenti stanno chiedendo a gran voce la squalifica della gieffina. Il comportamento fuori le righe di Francesca però non sembra essere l'unico: nelle ultime ore anche Kikò Nalli è stato protagonista di un duro sfogo.

Confronto tra Gianmarco e Kikò

All'interno della casa più spiata d'Italia il clima tra alcuni concorrenti sembra essere molto teso. Nelle ultime ore Kikò Nalli e Gianmarco Onestini sono stati protagonisti di un faccia a faccia. Al giovane emiliano non sarebbero piaciute alcune battutine del parrucchiere. Per questo motivo Kikò si sarebbe risentito di non essere simpatico a tutti i coinquilini: "Qua se ti permetti di dire una cosa, ti sparano addosso".

Alle parole dell'hairstylist, Gianmarco ha precisato che si sentiva in dovere di spiegare le ragioni del suo malcontento. Ormai è chiaro che il rapporto tra Kikò e Gianmarco non sarà più lo stesso dopo il confronto avvenuto nelle scorse ore.