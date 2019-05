Lunedì 20 maggio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, coadiuvata in studio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, dove vedremo come le vicende legate al caso di Pamela Prati si intrecceranno con le dinamiche della casa di Cinecittà.

Come anticipato a Domenica Live, nella puntata di questa sera sarà presente l’agente della Prati Eliana Michelazzo che, a sorpresa, ha confessato la verità sul clamoroso scandalo legato al presunto matrimonio della showgirl sarda ed ha chiesto di poter entrare nella casa del Grande Fratello. In diretta tv si scoprirà il suo destino, oltre alle rivelazioni sul caso dell’ennesimo presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André. A rischio eliminazione nella puntata di questa sera, Michael, Gaetano, Erica e Serena.

Il giallo legato alla vicenda delle nozze di Pamela Parti continua a far discutere, soprattutto dopo le clamorose rivelazioni di una delle due agenti della showgirl sarda, Eliana Michelazzo che, come anticipato nella puntata di ieri di Domenica Live, ha vuotato il sacco sulla vicenda, rivelando tutte le malefatte orchestrate dalla socia Pamela Perricciolo. Stando a quanto dichiarato e che sarà oggetto di uno speciale di ‘Live non è la D’Urso’ di mercoledì prossimo, la Michelazzo, dopo aver svelato gli inganni, ora ha paura delle ritorsioni ed ha manifestato la volontà di rifugiarsi in un posto isolato come la casa del Grande Fratello, motivo per il quale Eliana sarà presente nella puntata del reality di oggi 20 maggio.

Nel corso della diretta quindi, si scoprirà se la sua richiesta verrà accolta e, stando alle anticipazioni, non sarà solo la produzione a decidere il suo destino, ma anche il pubblico a casa. Eliana Michelazzo potrebbe quindi entrare nella Casa più spiata d’Italia, in attesa di ulteriori dettagli sull'intricato giallo legato alle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

La De André al centro anche della puntata del 20 maggio

Dopo il chiarimento avvenuto la scorsa settimana tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio Tambellini, nella diretta di questa sera la giovane verrà messa a conoscenza del nuovo presunto tradimento di Giorgio, paparazzato dal settimanale Oggi con una ragazza bruna in teneri atteggiamenti.

Come reagirà Francesca a questo nuovo scoop? In nomination questa settimana ci saranno Michael, Erica, Gaetano e Serena e, solo nel corso della diretta tv di oggi 20 maggio, Barbara D’Urso svelerà chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare la casa di Cinecittà, perdendo così la possibilità di vincere il montepremi finale.