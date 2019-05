Cosa sta succedendo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i due ragazzi hanno partecipato allo stesso evento ma ognuno per conto proprio.

Alla visione in anteprima del film Disney "Aladdin", l'influencer e il dj si sono fatti fotografare da soli o in compagnia di una mascotte della serata: a questo punto, i fan dei "Damellis" si chiedono quanto ci sia di vero dietro alle voci di un loro ritorno di fiamma.

Giulia e Andrea 'single' anche all'evento della Disney

Mercoledì 15 maggio, a Milano c'è stata la prima proiezione del nuovo attesissimo film della Disney: ''Aladdin''. A sfilare davanti ai fotografi prima che iniziasse lo show, sono stati tanti vip: Giulia Salemi senza Francesco Monte, Paola Caruso, Paola Di Benedetto e i "Damellis".

I protagonisti dell'ex coppia d'oro di Uomini e donne, infatti, sono stati immortalato sul red carpet ma non insieme: chi si aspettava che Giulia De Lellis e Andrea Damante approfittassero di questa occasione mondana per fare la loro prima apparizione pubblica, sarà rimasto deluso nello scoprire che le cose non sono andate affatto così.

Giulia De Lellis e Andrea Damante separati alla prima del film 'Aladdin': i fan confusi

L'influencer si è presentata alla serata da sola, idem il dj: i due hanno sfoggiato un look elegante e total black e gli occhi dei curiosi erano tutti per loro.

Damante sul ritorno con Giulia: 'Ci vediamo ma nulla di che'

La comune partecipazione alla prima di ''Aladdin'', è solo l'ultima notizia in ordine di tempo che è trapelata su Giulia e Andrea in questo periodo. Da quando la ragazza ha chiuso la relazione con Irama, sono diventati frequentissimi i gossip su un suo eventuale ricongiungimento con Damante ad un anno esatto dal loro mediatico addio.

Dopo essere stati paparazzi in atteggiamenti più che amichevoli al Coachella, a Milano e poi a Miami, gli ex di Uomini e Donne sono tornati al centro delle chiacchiere per le dichiarazioni che il tronista ha rilasciato su questa storia che è sulla bocca di tutti da mesi.

Intercettato da una giornalista ad un evento dove ha suonato, il dj ha risposto così alla domanda sul riavvicinamento con la De Lellis: "I Damellis non sono tornati. Ci vediamo ogni tanto, ma nulla di ufficiale o di particolarmente importante".

Le parole che ha usato Andrea per commentare il suo attuale rapporto con l'influencer, non sono piaciute ai fan: gran parte delle persone che credono ancora nell'amore nato tra i due giovani qualche anno fa, hanno trovato poco elegante il fatto che il veronese abbia minimizzato questo rapporto facendolo passare come un'amicizia un po' più affettuosa del normale.

Giulia, invece, non si è ancora sbilanciata pubblicamente su questo argomento: l'unica gioia che la romana ha deciso di condividere ultimamente con i suoi followers, è la nascita della sua seconda nipotina.