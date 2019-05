Dopo aver partecipato all'evento di Chopard in coppia con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet di Cannes con un abito che sta facendo molto discutere. La romana, infatti, è stata criticata sul web sia per il look che ha sfoggiato al Festival del Cinema che per la scelta degli addetti ai lavori di invitarla ad una manifestazione apparentemente tanto lontana da lei.

La diretta interessata ha ribattuto alle critiche in alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nei quali ha dato degli "infelici" a tutti quelli che puntano il dito contro di lei e il successo che sta avendo.

L'abito rosa della De Lellis a Cannes non convince

La breve partecipazione di Giulia De Lellis al Festival di Cannes, sta facendo molto discutere: a scatenare i commenti dei più critici, ad esempio, è stato il look che la 23enne ha sfoggiato sul red carpet lo scorso fine settimana.

Giulia De Lellis sfila in rosa sul red carpet di Cannes

La popolare influencer ha sfilato davanti ai flash con un vestito corto rosa, abbellito da piume nella parte superiore; i più attenti, hanno notato che questo abito è lo stesso che ha indossato Kendall Jenner ad un recente evento di Tiffany.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è detta felicissima di questa esperienza, nonostante abbia avuto più di un contrattempo prima di raggiungere il tappeto rosso (pioggia battente, traffico e un cambio di outfit all'ultimo minuto).

Ad essere un po' meno contenti di come Giulia si è presentata davanti ai fotografi l'altra sera, sono stati alcuni utenti del web, che hanno scritto sui social: "Vestito orrendo, bruttissimo".

"Sei piccolina, perché un abito così?", "Ma quanto sei alta, un centimetro", ha chiesto qualcun'altro in riferimento alla statura non proprio da gigante della ragazza.

La frecciatina velenosa per eccellenza che è stata rivolta alla De Lellis, però, è la seguente: "Ma tu cosa ci fai lì?".

Alcuni internauti, infatti, si sono domandati ironicamente come mai la fashion blogger sia stata invitata ad un evento cinematografico come quello di Cannes visto che si occupa di tutt'altro.

Giulia replica alle critiche: 'Persone tristi e infelici'

Rientrata a casa dopo il red carpet, la De Lellis ha dato un'occhiata ai commenti che ha ricevuto la foto con l'abito rosa ed rimasta stupita soprattutto nel leggere le cose negative che alcuni followers le hanno scritto.

In un paio di video che ha caricato su Instagram l'altra sera, infatti, Giulia ha detto: "Volevo ringraziare chi è con me, perché è sempre bello. Ci sono anche dei commenti a caso, senza senso e scritti da persone tristi e infelici".

L'influencer ha fatto sapere che non vuole dedicare del tempo prezioso a chi non fa altro che offenderla, e poi ha aggiunto: "Sono felice dei miei successi e della mia crescita lavorativa e umana".