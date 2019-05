Se sulla sintonia ritrovata con Andrea Damante la bella ragazza romana Giulia De Lellis sembra non volersi sbilanciare, è sull'affetto che nutre ancora nei confronti di Irama che la giovane non ha dubbi: sul profilo Instagram della romana, infatti, poche ore fa è stato pubblicato un video nel quale la si vede ascoltare il nuovo singolo dell'ex fidanzato, "Arrogante". Nonostante la loro breve storia d'amore sia finita qualche mese fa, l'influencer continua a sostenere il vincitore di Amici: i due, infatti, hanno detto più volte di essere rimasti in buoni rapporti dopo la rottura.

Pubblicità

Pubblicità

La De Lellis ascolta Irama in macchina

Nel giorno in cui Irama è tornato in radio con un nuovo singolo estivo, Giulia De Lellis ha deciso di omaggiarlo con una speciale dedica: la ragazza, infatti, ha pubblicato su Instagram un video mentre era in auto ed ascoltava la canzone "Arrogante".

"Ciao", si è limitata a scrivere l'influencer prima di invitare i suoi 4 milioni di followers a scaricare il brano direttamente da uno "swipe-up" che ha aggiunto al filmato.

Giulia De Lellis sorprende: condivide la canzone di Irama mentre tace su Andrea Damante

Un gesto decisamente molto carino quello che la 23enne ha fatto nei confronti dell'ex fidanzato, un gesto che conferma ancora una volta che i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo essersi lasciati qualche mese fa.

È stato lo stesso vincitore di Amici a dichiarare che, nonostante la loro storia d'amore non abbia funzionato per incompatibilità caratteriale, lui e la De Lellis si sono detti addio in modo pacifico, continuando a stimarsi e a volersi bene anche a distanza.

Pubblicità

Giulia e Andrea insieme ma non ufficialmente

Se il rapporto che c'è oggi tra la De Lellis e Irama è chiaro a tutti, è sul legame che la giovane sta ricostruendo con Andrea Damante che ci sono pochissime certezze: nonostante i due ex vengano spesso paparazzati insieme (a volte anche in atteggiamenti affettuosi), nessuno di loro ha ancora ufficializzato il ritorno di fiamma.

Anzi, il dj in una recente intervista ha minimizzato il riavvicinamento con Giulia dicendo: "Ci vediamo ogni tanto ma niente di particolarmente importante".

L'influencer che vanta oltre 4 milioni di followers su Instagram, invece, non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione sulla sua vita sentimentale dopo l'addio ad Irama: i bene informati, però, sostengono che il silenzio della 23enne sia motivato dalla sua volontà di andarci con i piedi di piombo con Andrea, per cercare di capire se le cose tra loro possono davvero funzionare.

I "Damellis", comunque, pochi giorni fa hanno partecipato in coppia ad un evento che si è tenuto a Cannes: nonostante siano arrivati insieme alla festa e siano stati sempre vicini, i ragazzi hanno risposto "no" ai paparazzi che chiedevano una loro foto pare per evitare di alimentare il Gossip che è già molto pressante sulla loro storia.