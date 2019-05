La soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' ha ottenuto un successo importante e l'affetto del pubblico nei confronti del prodotto televisivo si è potuto notare nel corso di questi mesi. Il 17 maggio giunge al termine la terza stagione de Il paradiso delle signore daily che ha rappresentato un'opportunità fondamentale per i protagonisti.

Si è creata un legame speciale tra gli attori della soap che ha sempre mantenuto un livello elevato per ciò che riguarda gli ascolti. Nella giornata di oggi sulla pagina social de Il paradiso delle signore è stato reso noto il messaggio di Gloria Radulescu nei confronti dei fan ai quali ha fatto un ringraziamento speciale.

Un personaggio importante interpretato all'interno della soap opera

L'interprete ha sottolineato che è arrivata la conclusione della soap ma si tratta semplicemente di un arrivederci in quanto è stato dato appuntamento al mese di ottobre.

Inoltre ha continuato dicendo quanto sia stato importante il seguito del pubblico per permettere il prosieguo de Il paradiso delle signore dopo che sembrava certo il termine di questa soap. Le dichiarazioni della Radulescu dovrebbero far pensare che sarà presente nella prossima annata perché il ruolo di Marta è uno dei più importanti all'interno del prodotto televisivo.

La partecipazione nella prossima stagione

L'attrice ha fatto notare che l'annuncio della conferma de Il paradiso delle signore è stato dato in diretta nel corso della puntata del programma 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa.

In quell'occasione è stata presente la maggior parte del cast della soap per parlare del successo ottenuto nel corso di queste 180 puntate ricche di colpi di scena. Nel frattempo il settimanale Tv sorrisi e canzoni ha dato per certa la presenza di tre attori corrispondenti ai nomi di Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

L'importanza della Radulescu per la fiction di Rai uno

Il messaggio rilasciato sui social da Gloria Radulescu dovrebbe essere significativo del fatto che la giovane attrice dovrebbe prendere alla prossima stagione dopo aver dato appuntamento ai telespettatori al mese di ottobre.

Un'altra certezza è legato alla data d'inizio delle riprese corrispondente al mese di agosto. Rimangono le perplessità sulla permanenza di altri due attori importanti come Luca Capuano e Giorgio Lupano. Nel corso di questi anni Gloria Radulescu si è ritagliata uno spazio importante all'interno della fiction di Rai 1 dimostrandosi una garanzia. La Radulescu si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al ruolo ricoperto in 'Non dirlo al mio capo' dove ha affiancato Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.