A quasi un mese dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Francesca De Andrè è finita al centro del Gossip per più motivi: i baci alla francese con Erica Piamonte, le liti con Mila Suarez e Alberico Lemme, e l'amicizia sempre più stretta con Gennaio Lillio. Mentre in tv vengono mandate in onda le coccole e gli sguardi d'intesa che la figlia di Cristiano si scambia con il compagno d'avventura, il suo fidanzato viene paparazzato accanto alla modella Rosi Zamboni, con la quale si dice abbia una frequentazione sempre più assidua.

Gossip GF 16: Francesca De Andrè vicina a Gennaro, il fidanzato Giorgio a spasso con Rosi.

Gennaro attratto da Francesca nella Casa

Dopo aver flirtato con Mila Suarez prima e con Erica Piamonte poi, Gennaro Lillio sembra aver puntato una nuova preda al GF 16: stiamo parlando di Francesca De Andrè, la figlia del cantautore Cristiano con la quale si fa vedere in atteggiamenti sempre più confidenziali.

Stando a quello che è stato mandato in onda durante gli ultimi daytime del reality, tra i due concorrenti ci sarebbe una forte attrazione, ma ad impedire l'inizio di una frequentazione, c'è il fidanzato di lei: Giorgio Tambellini. Da circa un anno, infatti, la ragazza è felice accanto ad un imprenditore di Milano con il quale convive, ma la vicinanza con il napoletano nella Casa più spiata d'Italia, non è passata di certo inosservata.

Abbracci, sguardi languidi e tantissime carezze: sono questi i gesti che si scambiano nell'arco della giornata Francesca e Gennaro, forse incuranti di come potrebbe reagire il compagno di lei che la aspetta a casa. Prima di palesare la complicità che ha con Lillio, la De Andrè è finita al centro del gossip per i ripetuti baci che ha dato ad Erica, la toscana che ha sempre detto di essere bisessuale e soprattutto molto attratta dalla coinquilina.

Il fidanzato della De Andrè fotografato con un'altra

Il sito del settimanale Oggi, però, in queste ore ha lanciato un gossip che ha a che fare con quello che sta succedendo al Grande Fratello: Giorgio, il compagno di Francesca, è stato paparazzato a Milano con un'altra donna.

Stando a quello che si legge sul web, Tambellini sarebbe stato avvistato più volte con Rosi Zamboni, una modella e influencer che sembra aver momentaneamente preso il posto della De Andrè nella vita dell'imprenditore.

Alberto Dandolo, infatti, racconta che il fidanzato della gieffina uscirebbe spessissimo con Rosi a cena e in locali notturni, e che la stessa sarebbe stata vista varie volte entrare e uscire dall'abitazione milanese dove convivono Giorgio e Francesca.

Le foto che Oggi ha pubblicato, infatti, sarebbero state fatte proprio all'esterno della casa che la figlia di Cristiano condivideva con la sua dolce metà prima di trasferirsi a Cinecittà a metà aprile. Crisi in vista per questa coppia?