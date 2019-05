Intervistata dal settimanale Sono, Tina Cipollari ha detto la sua sulla simpatia che è nata tra il suo ex marito Kikò e Ambra Lombardo nella Casa del Grande Fratello. Nonostante le abbia fatto uno strano effetto vedere il padre dei suoi figli baciare un'altra donna in tv, l'opinionista di Uomini e donne ha chiarito di non essere gelosa di lui. Secondo la bionda vamp, però, la professoressa non è la persona giusta per Nalli perché a lui non piace chiunque si imponga o faccia la maestrina.

Gossip GF 16, Tina su Kikò e Ambra: 'Non reggerebbe nella vita, non sarà mai come me'.

Tina Cipollari: 'Ambra è bella fisicamente, ma non sarà mai me'

Dopo aver fatto qualche battuta simpatica sull'avvicinamento che c'è stato tra Kikò e Ambra al GF 16, Tina Cipollari ha rilasciato delle dichiarazioni un po' dure sulla donna che sembra aver fatto perdere la testa al suo ex marito. Interpellata dalla rivista Sono sul bacio che c'è stato tra i due concorrenti nella Casa lo scorso lunedì, la vamp ha detto: "Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto uno strano effetto vederlo alle prese con un'altra storia d'amore".

Sulla Lombardo, che definisce fisicamente molto bella, l'opinionista di U&D ha aggiunto: "Non per minimizzare lei, ma con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama la leggerezza, va preso con le pinze. Con uno come lui non puoi importi o comportarti da maestrina".

La romana, poi, ha voluto scherzare facendo un paragone tra lei e Ambra: "È bella, ma non sarà mai come Tina Cipollari. Lui non troverà più una come me, neppure se mi clonassero.

Il mio carattere è unico".

Tina, dunque, sembra approvare a metà il flirt che Nalli ha iniziato con la compagna di reality durante la scorsa diretta; secondo lei, infatti, la prof non è la persona giusta per Kikò soprattutto dal punto di vista caratteriale.

Il figlio di Kikò contro Ambra: 'È una stratega'

Oltre a Tina, c'è un'altra persona che sembra non gioire particolarmente per la liason che è nata nella Casa del Grande Fratello tra Kikò e Ambra: stiamo parlando di Francesco Nalli, il figlio 13enne della Cipollari.

Interpellato da alcuni fan su Instagram sui baci passionali che si sono dati suo padre e la professoressa lunedì scorso, il ragazzo ha sentenziato: "Io penso che lei sia una grande stratega. Ha baciato mio papà perché è uscita dopo due settimane, quindi nessuno parlava più di lei".

L'adolescente si è detto convinto del fatto che la Lombardo si sia riscoperta innamorata del parrucchiere solo per tenere alta l'attenzione dei media su di sé, quindi per una questione di pubblicità.

Kikò, che è all'oscuro di tutto quello che sta succedendo fuori dalla Casa tra i suoi parenti, alcuni giorni fa ha chiesto di poter entrare in contatto con i suoi figli per spiegare loro cosa prova per Ambra e perché ha deciso di lasciarsi andare con lei davanti alle telecamere.

Sarà accontentato già lunedì prossimo?