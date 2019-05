La vicenda legata alle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone continua ancora a tenere banco, dividere e far discutere l’opinione pubblica. In molti, dopo l’ospitata della soubrette sarda a Verissimo e Live - Non è la D’Urso, si aspettavano un chiarimento, ma invano.

Nel corso della scorsa puntata del talk di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, la Prati ha continuato a portare avanti il suo show. Non solo non ha risposto a nessuna delle domande della conduttrice, ma ha anche abbandonato lo studio come avvenuto da Silvia Toffanin per poi rientrare e salutare il pubblico presente. Dopo l’ospitata dell’ex primadonna del Bagaglino negli studi Mediaset, in queste ore sta prendendo piede un’ipotesi davvero scioccante sulla coppia. I due anziché scegliere una nuova data per fissare le nozze, si sarebbero lasciati.

Pamela Prati e Marco Caltagirone si sarebbero lasciati: l’annuncio su IG.

Marco Caltagirone: ‘Io e Pamela ci siamo lasciati di comune accordo’

Nelle ultime ore sui social sono comparsi numerosi account con il nome di Marco Caltagirone. Se si tratti realmente dell’imprenditore e futuro sposo della Prati però non è dato saperlo. Dopo l’intervista di Pamela a Live - Non è la D’Urso, un profilo social intestato a Caltagirone ha pubblicato un messaggio sospetto: “Io e Pamela, con comune accordo, abbiamo deciso di mettere fine alla nostra storia d’amore.” L’imprenditore nel messaggio avrebbe anche chiesto ai suoi follower di rispettare la decisione presa da entrambi e, nelle sedi opportune, chiarirà la situazione.

Ad insospettire i fan sulla veridicità o meno del messaggio è stata la firma del fidanzato fantasma. Il post pubblicato porterebbe la firma di Marck Caltagirone. L’imprenditore negli ambienti in cui è conosciuto si è sempre fatto chiamare Marco o Mark. Da qui nasce la tesi del profilo fake o addirittura della fake news riportata dal sito 365 magazine. Inoltre, per concludere il giallo sulla vicenda, Pamela Prati non avrebbe postato nessun messaggio relativo all’addio con Caltagirone. L’ultima Instagam Story risale a poche ore fa dove viene tirato in ballo l’imprenditore, ma il profilo social è diverso da quello sopra citato.

Gergette Polizzi finisce in ospedale per lo stress

Georgette Polizzi, intanto, dopo aver difeso a spada tratta Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ha deciso di prendere le distanze dall’Aicos Management. L’ex volto di Tempation Island nelle ultime ore è finita in ospedale a causa dello stress legato alla vicenda Prati. La ragazza colpita da sclerosi multipla avrebbe deciso di andare in ospedale per dei controlli. Qualche ora dopo sarebbe stata dimessa, ma la tensione accumulata non favorirebbe affatto al suo attuale stato di salute.