Il flirt tra Francesca De Andrè e Gennario Lillio prosegue. I due sono sempre più vicini all'interno della casa del Grande Fratello 16, ma nonostante la ragazza abbia rotto con il suo ex, la storia tra i due non sembra decollare. Se da un lato il napoletano ha sempre dimostrato di essere fortemente attratto e interessato alla coinquilina, quest'ultima ha sempre sviato la questione definendo il suo rapporto con Gennaro solo un'amicizia. Ma quest'ultimo, a quanto pare, è passato al contrattacco lasciandosi andare a dichiarazioni piuttosto audaci.

Pubblicità

Pubblicità

Gennaro: 'Mi vengono in mente tutte le scene'

Nonostante gli ultimi litigi tra i due concorrenti della casa negli ultimi giorni, questi sembrano essere nuovamente tornati alla quotidianità di sempre, con coccole e abbracci che non mancano mai. La loro relazione sembra però essere ferma allo stesso punto delle scorse settimane. Francesca ha sottolineato di non avere Ia minima intenzione di iniziare una vera relazione con Gennaro adesso, solo perchè è stata lasciata da Giorgio.

Grande Fratello 16, Gennaro provoca la Andrè: 'Ti farei di tutto'

I suoi gesti, però, sembrano far trapelare un forte interesse nei riguardi del napoletano.

Proprio alcune ore fa, i due si trovavano in giardino a parlare, quando Lillio ha esordito dicendo le seguenti parole: 'Basta, basta, tu non devi stare più vicino a me. Ti voglio fare di tutto, mi vengono in mente tutte le scene'. Le dichiarazioni del ragazzo non sono passate per nulla inosservata al pubblico del Grande Fratello. La genovese non ha però reagito a queste provocazione, dato che lo ha accarezzato ed è andata via.

Pubblicità

Lui non si arrende e la bacia sul collo

Il ragazzo sembra non arrendersi e sta continuando il suo corteggiamento nei conti della De Andrè. Quest'ultima non sembra per niente essere dispiaciuta dai gesti di Lillio, anche se dal canto suo rimane sempre cauta ed evita di esprimersi. Poco dopo le dichiarazioni da parte del napoletano, i due si sono nuovamente trovati insieme, questa volta all'interno del magazzino della casa del Grande Fratello 16. Gennaro inizia a dare dei baci alla De Andrè sul collo, lei non si sposta ma commenta dicendo: 'Oggi sei proprio animalesco'.

In molti, tra i telespettatori, fanno il tifo per questa nuova coppia che, vista con gli occhi di guarda dall'esterno della casa, appare molto affiatata. Francesca sembra finalmente essersi ripresa dallo sconforto avuto dopo aver saputo di essere stata lasciata dal fidanzato e del tradimento da parte di lui. Nella puntata del GF 16 che andrà in onda lunedì sera su Canale 5, la vicenda in questione potrebbe nuovamente tener banco.