Lunedì sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 16, ci sono stati dei colpi di scena che hanno avuto come protagonisti soprattutto Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e la professoressa Ambra, eliminata la settimana precedente. Tra i due era nato un bel feeling all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se l'eliminazione di Ambra aveva frenato il tutto. Lunedì sera, però, Kikò e Ambra hanno avuto modo di rivedersi all'interno della casa più spiata d'Italia e tra di loro c'è stato anche un intenso bacio, fortemente criticato dal figlio di Kikò, Francesco, il quale sui social ha puntato il dito contro la professoressa.

Kikò e Ambra si baciano al Grande Fratello 16 ma il figlio di lui non è d'accordo

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che lunedì sera Ambra e Kikò si sono rivisti in casa e la prof ha avuto il coraggio di dirgli di aver capito di provare un sentimento nei suoi confronti e che, da quando è uscita dalla casa del GF 16, ha messo in discussione anche la frequentazione che era in corso con un ragazzo.

Insomma una sorta di dichiarazione d'amore da parte di Ambra, la quale ha deciso di rivelare apertamente i suoi sentimenti nei confronti dell'ex marito di Tina Cipollari, il quale non si è tirato indietro nemmeno lui e, dopo la commovente lettera che le aveva scritto, ecco che è scattato il tanto atteso bacio che i fan del Grande Fratello 16 aspettavano ormai da tempo.

Peccato, però, che la scena del bacio non sia piaciuta per niente al figlio di Kikò Nalli, Francesco, il quale su Instagram ha puntato duramente il dito contro la professoressa del Grande Fratello 16, postando dei messaggi in cui ammette di non credere minimamente alle sue buone intenzioni.

Il figlio di Kikò e Tina ha scritto di pensare che Ambra, in realtà, sia una grande stratega e che abbia baciato suo padre perché ormai è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello 16 e, quindi, per non perdere la notorietà acquisita. 'Lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità', ha scritto Francesco sui social.

L'attacco del figlio di Kikò e Tina

E poi ancora il ragazzo ha ribadito, dicendo che non crede di sbagliarsi su questo argomento perché altrimenti non si spiega il motivo per il quale Ambra non abbia baciato suo padre Kikò nel momento in cui era ancora una concorrente del GF 16 e quindi prima dell'eliminazione.

Insomma una storia che non parte proprio nel migliore dei modi per Kikò Nalli, dato che deve fare i conti con le pesanti critiche da parte del figlio ma anche con quella che sembra essere una frecciatina da parte dell'ex moglie Tina. Sempre su Instagram, infatti, l'opinionista di Uomini e donne ha postato il messaggio: 'Disse la volpe al tasso: 'Tu sei furbo, ma io ti passo'.