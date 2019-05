Prosegue la marcia trionfale della sedicesima edizione del padre di tutti i reality: il Grande Fratello. Lunedì 6 maggio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la 5ª diretta serale dello show nel corso del quale è stato eliminato Cristian Imparato ed è rientrata in casa l'ex concorrente Ivana Icardi per un confronto con Gianmarco Onestini e Valentina Vignali. Chi non ha avuto la possibilità di seguire in diretta la quinta puntata del Gf 16 avrà la possibilità di vedere la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Grande Fratello 16, replica 6 maggio

Dove vedere la replica del Grande Fratello

Nel dettaglio vi segnaliamo che replica televisiva del GF sarà trasmessa su La5 il 7 maggio a partire dalle ore 21.25 mentre online sarà disponibile in ogni momento al sito Mediaset Play. Nello specifico la sezione dedicata al reality show contiene le puntata intere, numerose clip ed anche tutti i daytime andati in onda sulle reti Mediaset dal primo giorno di permanenza dei ragazzi nella casa ad oggi. Si segnala, inoltre, che la visione dei video contenuti su Mediaset Play è riservata soltanto agli utenti registrati alla piattaforma.

La registrazione a Mediaset Play è completamente gratuita e non comporta nessun onere per chi sceglie di effettuarla. Inoltre gli utenti hanno la possibilità di scaricare un'applicazione gratuita con cui visionare tutti i contenuti Mediaset anche sugli smartphone e sui tablet.

Ivana Icardi torna nella casa, Micheal incontra il padre

La 5ª diretta serale del Grande Fratello ha avuto inizio con l'ingresso in studio di Barbara D'Urso che ha dato il via alla puntata salutando i suoi due compagni di viaggio: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Subito dopo i saluti iniziali si è parlato della bella amicizia nata fra Francesca De André e Gennaro per poi proseguire con la presunta gelosia che Mila nutrirebbe nei confronti del napoletano. A seguire poi c'è stato un ampio spazio dedicato alla De André alla quale la D'Urso ha mostrato delle foto del fidanzato in compagnia di una donna dai capelli biondi. Poco dopo è entrato nella casa Franco Terlizzi per un confronto con tutti i concorrenti del reality invitati a non prendere più in giro suo figlio, chiamandolo "calamaro", a causa della sua deformazione alle braccia.

Nella seconda parte della puntata è rientrata in casa Ivana Icardi per un chiarimento con Valentina Vignali e per chiedere a Gianmarco se provasse dei sentimenti nei suoi confronti. Infine Daniele Interrante ha varcato la porta rossa per discutere con l'ex moglie, Guendalina Canessa, e con l'ex fidanzata, Francesca De André. A sorpresa è stato eliminato il cantante Cristian Imparato mentre al televoto sono finite Mila, Erica e Martina.