L'entrata di Vladimir Luxuria nella Casa del Grande Fratello 16 ha portato buonumore e serenità tra i concorrenti. L'opinionista ha dispensato consigli ad ognuno di loro, raccontando anche dei particolari delicati del suo passato che hanno emozionato sia i gieffini che il pubblico davanti alla televisione. L'ex vincitrice dell'Isola dei famosi non ha mai nascosto la sua simpatia per Michael Terlizzi, da lei conosciuto anche prima dell'inizio del Reality Show.

Già in passato, il figlio di Franco l'aveva colpita per i suoi modi e la sua educazione, punto di vista riconfermato anche negli ultimi giorni. E proprio con Michael, Vladimir si è intrattenuta con lunghe chiacchierate.

Vladimir Luxuria si complimenta con Michael

Entrata al Grande Fratello lunedì scorso, Vladimir Luxuria potrebbe restare per due settimane, continuando a rappresentare un punto di riferimento per i gieffini che si erano persi tra litigi e polemiche.

Grande Fratello 16: Michael si è aperto con Vladimir Luxuria

Fin dal suo ingresso, l'opinionista ha interagito con Michael Terlizzi, dormendo insieme a lui. Parlando con Martina, infatti, Vladimir ha raccontato divertita ciò che è accaduto durante la notte: "È andato tutto bene, appena ingranava la marcia e riscaldava i motori lo toccavo con il ditino, lui percepiva il contatto e cambiava subito posizione". Le sue parole si sono riferite al noto "problema" di Terlizzi, che russa, disturbando i suoi compagni di stanza.

L'ex parlamentare ha anche parlato con l'amico della sua malformazione al braccio, complimentandosi con lui per come ha gestito la lezione di Tai Chi. Michael, infatti, non ha potuto eseguire alcuni esercizi, ma si è comunque impegnato laddove possibile senza inventare scuse. A tal proposito, Vladimir si è detta certa che il reality show gli abbia fatto bene, permettendogli di non sentirsi a disagio in quella situazione

Terlizzi jr e il suo rapporto con le ragazze

Il rapporto tra Michael Terlizzi e le ragazze da lui frequentate in passato è stato argomento di discussione già dalle battute iniziali del Grande Fratello 16.

L'ex single di Temptation Island ha ammesso spesso di non essere mai riuscito a rendere serie le relazioni sentimentali da lui intraprese, fatto che ha scatenato varie insinuazioni in merito ad una sua presunta omosessualità. Sulla questione, Michael è tornato confrontandosi proprio con l'amica Vladimir alla quale ha confessato: "Inizio a farmi dei problemi quando approfondisco la conoscenza con una ragazza. Questa è una cosa che non ho mai detto. Non sono andato oltre perché forse dipende da questo".

L'opinionista, a differenza di quanto accaduto in passato a Cristian Imparato, non è giunta a conclusioni affrettate, limitandosi ad ascoltare lo sfogo del gieffino. Anche Serena Rutelli si è lasciata andare con l'ospite, aprendosi con lei sia sul rapporto con la sorella che sul fratello da poco ritrovato.