Lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè continua a distanza, anche dopo l'eliminazione della modella marocchina. Quest'ultima, infatti, ha lasciato la Casa del Grande Fratello 16 lo scorso lunedì, eliminata al televoto, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile.

Lei stessa ha condiviso su Instagram le proprie difficoltà nel superare a livello psicologico quanto vissuto nelle ultime settimane. Il riferimento alla De Andrè è stato inevitabile, al punto da avere spinto la Suarez a rivolgersi ai suoi avvocati per valutare la possibilità di una denuncia ai danni della collega. Le dichiarazioni mosse ai suoi danni, infatti, sono state molto forti tanto che molti telespettatori, già da settimane, accusano la nipote di Faber di veri e propri atti di bullismo e razzismo verso la co-inquilina.

Grande Fratello 16: Mila Suarez valuta la denuncia contro la De Andrè

Mila Suarez: 'Non sto bene a livello morale'

Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè ha preso di mira Mila Suarez, affidandole appellativi a dir poco fuori luogo. In particolare, l'appellativo di 'scimmia' ha scatenato un gran polverone nei social network tanto da spingere molti telespettatori del programma a chiedere l'espulsione della concorrente. I momenti difficili attraversati durante la partecipazione al Reality Show sono stati confermati dalla stessa Suarez tramite una recente Instagram Story.

In essa la modella marocchina ha spiegato: 'Scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni, vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico'. L'ex concorrente ha, quindi, aggiunto di avere affrontato una lunga giornata insieme ai suoi avvocati per verificare e ottenere delle informazioni legali in merito al maltrattamento subito nella Casa.

Probabile una nuova denuncia contro Francesca De Andrè

Qualche settimana fa un'amica di Mila Suarez aveva già annunciato di essersi rivolta agli avvocato per denunciare Francesca De Andrè per il suo comportamento al Grande Fratello 16.

Nei prossimi giorni, però, la denuncia potrebbe arrivare proprio dalla diretta interessata che non ha affatto gradito gli appellativi usati dalla nipote di Faber. Sempre affidandosi alla sue Instagram Stories, infatti, la modella marocchina ha sottolineato che il bullismo non è uno scherzo, ma è un vero reato. Ha, quindi, aggiunto di voler valutare altri reati che sono stati associati contro la sua persona, ovvero il razzismo e il mobbing. La Suarez non sembra, dunque, disposta a passare sopra alla delicata questione, come ha voluto ulteriormente sottolineare nei social: 'Il trattamento di questa donna nei miei confronti è stata pura violenza ed io non sono certo una che si fa scivolare addosso questi reati'.

La questione potrebbe essere affrontata da Barbara D'Urso nella settima puntata del Grande Fratello 16, in onda lunedì 20 maggio.