Luci e ombre continuano a caratterizzare il Grande Fratello 16 con accuse e sospetti sull'autenticità del Reality Show. A rilanciare i dubbi che gli autori pilotino in qualche modo i dialoghi e il comportamento dei concorrenti è arrivata la segnalazione di alcuni telespettatori attenti.

Pubblicità

Pubblicità

Protagonista di uno strano fatto è stato Gennaro Lillio che, nel corso di una sua conversazione con Francesca De Andrè, ha portato la mano verso l'orecchio. Le sue successive affermazioni hanno indotto a pensare che, in quel momento, stesse indossando un auricolare. Ma le critiche nei confronti del programma non si limitano a questo e coinvolgono ancora una volta la De Andrè: le sue espressioni forti, soprattutto nei confronti di Mila Suarez, continuano a scatenare le polemiche sul web, spingendo un noto marchio di abbigliamento a dissociarsi da lei.

Grande Fratello 16: Gennaro potrebbe avere un auricolare

Gennaro e l'auricolare al Grande Fratello 16

Quello che accade al Grande Fratello 16 è vero o è pilotato dagli autori? La domanda è una costante in quest'ultima edizione e lo è stato anche nelle precedenti, portando alla ribalta i dubbi sull'esistenza di una sorta di copione tra i concorrenti. Qualche ora fa è accaduto un fatto che ha sorgere nuovi dubbi: mentre stava parlando con Francesca, Gennaro è stato disturbato da qualcosa che lo spinto a portare la mano verso l'orecchio.

Pubblicità

Successivamente, rivolgendosi alla regia, ha aggiunto: 'C'è un rumore, dà fastidio'. Parole dopo le quali il gieffino non ha aggiunto altro, dato che gli è stato immediatamente chiesto di andare in Confessionale, probabilmente per evitare che aggiungesse particolari scomodi. La sua reazione e le sue parole hanno aumentato i sospetti, più che fondati, relativi all'uso di un auricolare. Per questo, i fan del programma chiedono ora che la questione venga trattata nella diretta del 20 maggio da Barbara D'Urso, nella speranza che la conduttrice non si nasconda davanti all'evidenza.

Una brutta notizia per Francesca De Andrè

La possibile presenza di un'auricolare non è l'unica ombra di un'edizione del Grande Fratello 16 che sta facendo molto discutere. Tra i concorrenti più criticati c'è senza dubbio Francesca De Andrè, che si è ritrovata spesso al centro di polemiche soprattutto per le parole forti usate nei confronti di Mila Suarez. E, anche se quest'ultima è stata eliminata nella sesta puntata del reality show, la nipote di Faber continua ad essere accusata di razzismo e bullismo da una parte del pubblico.

Pubblicità

Proprio in risposta a tali accuse, il marchio di abbigliamento Alviero Rodriguez ha annunciato sui social la decisione di volersi dissociare dalla concorrente. La motivazione è presto detta: 'Da sempre utilizziamo la comunicazione come strumento per combattere razzismi ed ogni tipo di diversità. Crediamo fortemente nei giudizi costruttivi e non negli insulti gratuiti'.