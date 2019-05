Gli argomenti di discussione non sono certo mancati nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 16, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5. Si attendeva una squalifica per Francesca De Andrè, sia per gli appellativi usati contro Mila Suarez che per le parole che hanno indignato Gessica Notaro, ma alla fine non è stato preso nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare.

La nipote di Faber ha avuto modo di rivedere il suo fidanzato, mentre Serena Rutelli ha incontrato una ex compagna di classe della elementari. Spazio inoltre alla nuova eliminazione, con l'uscita di scena della stessa Suarez, oltre che alle nuove nomination che hanno portato quattro concorrenti al televoto.

Resoconto Grande Fratello 16: Francesca incontra Giorgio

La puntata del Grande Fratello 16 si è aperta con l'ingresso di Cristiano Malgioglio in abito da sposa.

Grande Fratello 16: è Mila Suarez l'eliminata della sesta puntata

Il motivo? "Ho sposato Marco Caltagirone", ha rivelato l'opinionista in riferimento alla storia del presunto matrimonio di Pamela Prati. Barbara d'Urso ha subito chiamato in causa le affermazioni di Francesca De Andrè, dopo la visione delle immagini del fidanzato con una ragazza bionda. La sua affermazione ("gli do fuoco") aveva scatenato l'indignazione di Gessica Notaro (la modella sfregiata con l'acido) e di un'ampia parte del pubblico. Barbara ha chiesto alla concorrente di scusarsi e lei, pentita, lo ha fatto.

Poco dopo, la gieffina ha incontrato Roxy, proprio la bionda in questione. Tra loro sono volate accuse reciproche, senza alcun chiarimento. Esso è arrivato però con Giorgio e l'incontro si è concluso nel migliore dei modi, anche se Barbara d'Urso ha sottolineato come la De Andrè si sia spinta oltre il lecito con Gennaro. Passando a Kikò Nalli, Ambra ha scritto una lettera nei riguardi dell'amato, chiedendogli di aspettarla per provare a viversi fuori dalla Casa.

Eliminato Grande Fratello: fuori Mila Suarez

Proseguendo con il resoconto della sesta puntata del Grande Fratello 16, Edoardo Ercole ha confermato quanto detto in precedenza a Domenica Live: Michael Terlizzi avrebbe espresso il suo interesse per Gianmarco Onestini. Una tesi prontamente smentita da quest'ultimo, che ha parlato di sola amicizia. In Casa è entrata Sabrina, l'amica di Mila Suarez, che ha informato Francesca della denuncia ai suoi danni, rimproverandola ulteriormente per le parole usate contro la modella.

Ma alla fine è stata proprio Mila a dover abbandonare il Reality Show, in quanto la meno votata dal pubblico. Serena Rutelli è stata contattata da una sua compagna di scuola che poi è entrata nella Casa per abbracciarla. Francesca Cipriani ha varcato invece la 'Porta Rossa' per rispondere alle accuse di Valentina Vignali. È quindi arrivato il momento delle nomination (palesi) con un solo concorrente immune, Gianmarco. Al televoto sono finiti in quattro, ovvero Erica, Gaetano, Michael e Serena.