Il Moige ha rilasciato un comunicato stampa nel quale si è esposto contro il Grande Fratello 16 e più precisamente contro quanto accaduto nella puntata trasmessa lunedì 27 maggio. A finire nel mirino del "Movimento Italiano Genitori" è stato l'intervento di Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè che è apparso fuori controllo davanti alle telecamere.

Pubblicità

Pubblicità

Il suo comportamento, che potrebbe lasciar presagire all'uso di sostanze stupefacenti, insieme agli atteggiamenti violenti e alle parolacce ha spinto il Moige a presentare denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il Reality Show condotto da Barbara d'Urso. Tale provvedimento non è una novità per il programma che già nelle scorse edizioni era finito nel mirino dell'associazione, anche se senza conseguenze degne di nota.

La nota del Moige: 'Offende gli spettatori'

La puntata di lunedì 27 maggio non è piaciuta al Moige, che ha annunciato di avere preso dei provvedimenti contro il reality di Canale 5.

Grande Fratello 16: l'esposto del Moige riguarda l'intervento di Giorgio

Nel suo intervento in diretta, Giorgio Tambellini è apparso fin troppo su di giri, dando vita ad un confronto inguardabile con Francesca De Andrè. In esso, l'ex fidanzato ha anche messo le mani al collo della gieffina, comportamento che è finito nel mirino dell'associazione. Così, infatti, riporta la nota pubblicata su Facebook: "Viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi".

Pubblicità

L'esposto prosegue precisando che quanto visto offende gli spettatori e le donne vittime di violenze. Non solo: nella puntata si sono sentite parolacce e insulti con contenuti di cattivo gusto e diseducativi.

GF16 a rischio cancellazione: la richiesta del Moige

Nella lunga dichiarazione del Moige, si fa riferimento anche al possibile uso di sostanze stupefacenti da parte di Giorgio Tambellini, come avrebbe dimostrato la sua eccessiva esaltazione del momento.

L'uomo, secondo l'associazione, ha dato vita a scene aggressive durante le quali è arrivato al contatto fisico con Francesca De Andrè. La richiesta finale all'Agcom e al Comitato Media e Minori è di agire con decisione, affinché questo programma ritenuto diseducativo giunga subito al termine. Il Grande Fratello si concluderà così prima del tempo? Già nelle scorse edizioni, il Moige era giunto ad analoghe richieste senza che però venissero presi dei provvedimenti degni di nota.

Pubblicità

Difficile credere quindi che, a due settimane dalla finalissima, il reality show venga sospeso, tanto più che gli ascolti continuano a crescere, così come resta al top il chiacchiericcio nei social network. Che piaccia o no, dunque, il GF16 continua a far parlare di sé.