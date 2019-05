Risale a meno di una settimana fa la brutta figura che Barbara D'Urso ha fatto fare a Gaetano Arena in diretta: la conduttrice del Grande Fratello, infatti, ha rimproverato davanti a tutti il ragazzo per aver raccontato ai compagni dei particolari intimi della sua 'amicizia' con Erica Piamonte.

In questi giorni, però, i due concorrenti hanno chiarito le loro incomprensioni e ieri si sono resi protagonisti di vari momenti di tenerezza davanti alle attente telecamere del reality.

Gaetano ci ripensa e bacia Erica nella Casa

Ad Erica Piamonte sembra siano bastate le scuse che Gaetano Arena le ha fatto per mettere da parte la forte mancanza di rispetto che ha ricevuto meno di 7 giorni fa: dopo essere stata informata dei particolari che il compagno aveva raccontato agli altri sulla loro intimità, la toscana ha avuto un atteggiamento molto comprensivo nei confronti dell'altro.

Grande Fratello, Erica perdona Gaetano: baci e coccole dopo le confessioni intime di lui.

Nonostante si sia detta scioccata dal comportamento poco elegante che ha avuto il coinquilino in diretta, poche ore dopo la giovane ha deciso di perdonarlo.

In questi giorni che precedono una nuova puntata del reality condotto da Barbara D'Urso, Erica e Gaetano sono spesso al centro dell'attenzione per le tenerezze che si stanno scambiando alla luce del sole: dopo essersi appartati sotto le coperte nei giorni scorsi, ultimamente i due hanno deciso di baciarsi e di abbracciarsi calorosamente davanti alle telecamere del GF.

Ieri, ad esempio, la Piamonte e Arena sono stati sorpresi mentre si davano dei dolci baci sul letto e poi mentre si punzecchiavano a bassa voce: cosa sta succedendo tra loro?

Il bel modello ha sempre chiarito di provare solo attrazione fisica nei confronti della compagna d'avventura, lei invece di avere anche un trasporto mentale per lui: l'avvicinamento che c'è stato di recente tra i due ragazzi potrebbe derivare dalla nomination che ha ricevuto il napoletano lunedì scorso?

La D'Urso furiosa con Gaetano: 'Parole forti che non posso mandare in onda'

Le coccole che si stanno scambiando Erica e Gaetano nella Casa del Grande Fratello hanno sorpreso la maggior parte dei telespettatori: dopo quello che è successo durante la scorsa puntata del reality, sembra molto strano che la ragazza abbia di nuovo ceduto alle avances di Arena.

Ricordiamo, infatti, che Barbara D'Urso ha rimproverato con tono deciso il modello per alcune cose che ha raccontato ai coinquilini sul suo legame un po' più che amichevole con la Piamonte.

La conduttrice, infatti, ha fatto sapere di aver trovato di cattivissimo gusto che il napoletano abbia svelato i particolari della sua intimità con Erica a tutta Italia: le parole che Gaetano ha usato per descrivere quello che succedeva tra lui e la compagna sotto le coperte sono state talmente dettagliate e spinte che la padrona di casa non le ha potute mandare in onda neppure a tarda ora.