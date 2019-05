Il Grande Fratello 16 potrebbe privarsi nei prossimi giorni di uno dei suoi protagonisti, che sta attraversando un periodo di crisi. Il gieffino in questione è Gaetano Arena, che nelle ultime ore si è aperto con alcuni compagni di avventura, parlando dei dubbi sul suo futuro nella Casa più spiata d'Italia. Dietro alla sua decisione non sarebbe né il difficile rapporto con i compagni, né tanto meno un fatto particolare accaduto di recente, ma la semplice convinzione di avere dato tutto ciò che era possibile dare.

Grande Fratello 16: Gaetano Arena potrebbe lasciare il programma

Ad ammetterlo è stato proprio il giovane di origine napoletana ma trapiantato a Milano. In un recente daytime, Gaetano ha espresso i suoi dubbi con gli amici, informando loro di essere in riflessione sull'importante decisione. Il tutto è accaduto a breve distanza da un incontro hot con Erica Piamonte.

Gaetano Arena: "Ho visto quello che dovevo vedere"

I periodi di crisi vanno e vengono all'interno della Casa del Grande Fratello 16. Nelle ultime ore è stato Gaetano Arena ad annunciare i propri dubbi riguardo al futuro televisivo, spiegandone anche le motivazioni.

In giardino con alcuni colleghi, il napoletano ha spiegato: "Non ce la faccio più. Nella mia testa, quello che dovevo vivere l’ho vissuto, quello che dovevo vedere l’ho visto”. Il napoletano ha quindi aggiunto di essere molto soddisfatto del rapporto che ha costruito con i colleghi e di non poter imputare a loro qualsiasi decisione sul suo futuro nel Reality Show. Essa dunque è solo una conseguenza del suo stato d'animo e dell'impressione di non avere più nulla da dare nel programma.

Le sue dichiarazioni sono state mostrate successivamente ad alcuni gieffini che hanno commentato le parole dell'amico. A tal proposito Michael Terlizzi ha ammesso di comprendere dei simili dubbi, dato che li ha provati direttamente durante la prima settimana all'interno della Casa.

Erica e Gaetano sempre più vicini

Al momento Gaetano Arena non ha comunque preso una decisione definitiva circa la sua partecipazione al Grande Fratello 16. Di certo, però, c'è una persona che potrebbe risentire particolarmente di un suo addio prematuro.

Si tratta senza dubbio di Erica Piamonte, sempre più vicina al bel napoletano nonostante lui non abbia mai negato una certa preferenza per Martina Nasoni. Erica non ha negato, parlando con le colleghe, di provare una forte attrazione per lui, tanto da faticare a reprimere i bollenti spiriti. Non a caso, solo qualche giorno fa, Erica e Gaetano hanno vissuto dei momenti hot nascondendosi sotto il piumone e rendendosi protagonisti di strani movimenti che non sono certo sfuggiti al pubblico da casa.

"Sono totalmente pazzo”, ha affermato il bel napoletano nascosto sotto le coperte, mentre la commessa toscana ha aggiunto “No, basta, non ce la fo”.